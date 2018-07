15. Juli 2018, 20:12 Uhr Stimmen zum WM-Finale "Ich weiß gar nicht, wo ich bin"

Antoine Griezmann hat vor lauter Freude Orientierungsprobleme, Donald Trump gratuliert Wladimir Putin und einige Fußball-Experten debattieren den Elfmeter-Pfiff gegen Perisic. Reaktionen zum Finale.

Antoine Griezmann (Stürmer Frankreich): "Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Das Herz ist glücklich. Wir haben es geschafft, den Pokal nach Frankreich zu holen"

Didier Deschamps (Trainer Frankreich): "Es ist zu schön, es ist wunderbar für die Spieler, eine junge Generation. Wir haben viel Qualität an den Tag gelegt, mental und oft genug getroffen. Es war nicht immer einfach, aber weil sie zugehört haben, haben wir schwere Momente hinter uns gelassen. Der Stolz ist da. Ich bin hier um Ziele zu verwirklichen"

US-Präsident Donald Trump (via Twitter): "Gratulation an Frankreich, das einen außergewöhnlichen Fußball gespielt hat, für den Sieg bei der WM 2018. Außerdem Gratulation an Präsident Putin und Russland für das Veranstalten einer wirklich großartigen Weltmeisterschaft - eine der besten aller Zeiten!"

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron: "Ich freue mich sehr für Frankreich. Ich bin sehr stolz auf sie (die Spieler) und auf das kroatische Team, das ein sehr gutes Spiel gemacht hat."

Gary Lineker (BBC-Experte und ehemaliger Stürmer): "Noooooooo!!!! Den kannst du nicht geben. Um Himmels Willen Videobeweis." (Über die Elfmeter-Szene)

Yussuf Poulsen (Stürmer RB Leipzig, via Twitter): "Ich denke, jeder Spieler muss sich nächste Saison den Arm abschneiden." (Über die Elfmeter-Szene)

DFB-Präsident Reinhard Grindel: "Glückwunsch an den neuen Weltmeister Frankreich. Wir sehen uns am 6. September in München." (Dann trifft die deutsche Nationalmannschaft in ihrem ersten Spiel nach der WM auf Frankreich, d Red.)

Nationalspieler Mesut Özil: "Glückwunsch, Frankreich. Genießt diesen Abend!"

24sata (Russische Medienseite): "Doch nur Silber, aber mit goldenem Glanz. Ihr seid für uns die Champions."