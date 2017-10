26. Oktober 2017, 09:03 Uhr Stimmen zu Leipzig vs Bayern "Timo ist stark, der steckt das weg"









Die Leipziger trösten ihren Elfmeter-Fehlschützen und hadern mit dem Schiedsrichter. Die Bayern sind einfach nur erleichtert. Die Stimmen zum Pokalspiel.

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Die Mannschaft hat einen heroischen Kampf geliefert und sich von den Rückschlägen nicht unterkriegen lassen. Ich habe mich über die zweite Gelbe Karte für Naby Keita sehr geärgert. Da das passiert, was keiner sehen will, dass so ein Spiel kaputt gemacht wird."

Marcel Sabitzer (RB Leipzig): "Für einen Schiedsrichter sind strittige Situationen nicht einfach. Nach dem Spiel mit vielen Zeitlupen ist es immer leicht, zu urteilen. Wir waren heute gut und wollen uns nicht auf der Leistung des Schiedsrichters ausruhen. Im Elfmeterschießen kannst du als Schütze alles verlieren oder aber alles gewinnen. Timo ist angetreten und wollte das Ding reinmachen, es hat nicht geklappt - so ist das manchmal im Fußball. Timo ist stark, der steckt das weg!

Emil Forsberg (RB Leipzig): "Es gab viele strittige Situationen auf dem Platz, man kann über alle diskutieren, aber das bringt uns jetzt auch nichts mehr. Wir haben verloren und damit müssen wir leben. Die Niederlage tut jetzt weh und das ist auch normal, aber wir haben am Samstag nochmal ein großes Spiel vor uns, die Freude darauf ist groß. Das Spiel am Samstag wollen wir gewinnen."

Diego Demme (RB Leipzig): "Dass Timo das Tor heute nicht macht ist schade, aber da machen wir ihm keinen Vorwurf. Dann soll er am Samstag halt eins machen! Wir können stolz darauf sein, was wir heute geleistet haben. Am Samstag wollen wir gewinnen. Wir machen weiter!"

Jupp Heynckes (Trainer Bayern München): "Es war ein dramatischer Pokalfight. Beide Teams haben sich bis zum Ende verausgabt. Ein Elfmeterschießen ist immer Lotterie. Wir sind zufrieden, wir wollten gegen eine Mannschaft eine Runde weiterkommen, die einen richtig guten Fußball spielt."

Mats Hummels (FC Bayern) zum Elfmeter für Leipzig: "Aus meiner Sicht war das die Königin der Konzessionsentscheidungen. Das habe ich Herrn Zwayer auch so gesagt. Ich glaube, dass er wusste, dass er vielleicht einen geben musste."

Arjen Robben (FC Bayern): "Das hat sehr viele Nerven gekostet. Das war Fußball auf sehr hohem Niveau, zwei Topmannschaften gegeneinander. Es war ein heißes, intensives Spiel. Wir bekommen in Überzahl ein Gegentor, machen dann zum Glück noch den Ausgleich. Dann haben wir viele Chancen und etwas Pech. Heynckes hat uns gut vorbereitet. Wir wussten, was auf uns zukommt.

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandschef FC Bayern): "Das Spiel hat alles gehalten, was vorher erwartet wurde. Es war ein großartiges Spiel. Wir hatten am Ende des Tages etwas mehr Glück mit dem Elfmeter, den der Torwart gehalten hat. In der ersten Hälfte der Verlängerung hatten wir viel mehr Chancen, da hätten wir es entscheiden können. Es war ein großer Kampf von beiden Mannschaften."