10. März 2018, 22:52 Uhr Sportpolitik Gold mit Kratzern

Der DBS erneuert seine Kritik an der Starterlaubnis für die unter Manipulationsverdacht stehende Russin Lisowa, die ihr erstes Rennen gleich gewinnt.

Präsident Friedhelm Julius Beucher vom Deutschen Behindertensportverband (DBS) hat nach dem Sieg der umstrittenen Russin Michalina Lisowa bei den Winter-Paralympics in Pyeongchang heftige Kritik an deren kurzfristiger Starterlaubnis geübt. "Diese Diskussion hat die Spiele belastet", sagte Beucher am Samstag: "Und mit diesem Start und mit diesem Sieg sind die Zweifel nicht weg. Im Gegenteil."

Lisowa, 25, hatte erst am Mittwoch die Starterlaubnis für Pyeongchang erhalten und beim ersten Start über sechs Kilometer der sehbehinderten Biathletinnen gewonnen. Als "Neutrale Paralympische Athletin" führt sie die Weltrangliste im Biathlon an, auch im Langlauf gilt sie als Medaillenfavoritin. 2014 in Sotschi hatte sie sechs Medaillen gewonnen, drei goldene und drei silberne, und bei der Schlussfeier die russische Fahne getragen. Doch auch die Paralympics waren wie die Olympischen Spiele vom Manipulationssystem betroffen. Der DBS hatte die Freigabe für Lisowa öffentlich als unverständlich bezeichnet, "weil ihr Name im McLaren-Report auftaucht". Demnach sollen vier Urinproben Lisowas Kratzer aufweisen, die auf eine Manipulation hindeuten. IPC-Präsident Andrew Parsons hatte entgegnet, es gebe "verschiedene Listen".

"Wir haben dem IPC gesagt, dass wir mit dieser Antwort nicht zufrieden sind", sagte Beucher: "Inhaltlich hat er nichts gesagt, er hat nur Nebelkerzen geworfen." Zudem stellte der DBS-Präsident klar: "Wir haben nicht gesagt, dass sie nicht clean ist. Wir haben nur gesagt, dass eine Athletin zugelassen wurde, die laut Reglement nicht hätte zugelassen werden dürfen, weil sie auf der Liste steht." Der Medaillentraum der beiden Deutschen Clara Klug (München) und Vivian Hösch (Freiburg) hatte sich am Samstag im selben Rennen derweil nicht erfüllt. Klug wurde Sechste, Hösch Siebte.