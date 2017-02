28. Februar 2017, 19:15 Uhr Sportbetrug Ein Spiel mit 20 Eigentoren









Feedback

Anzeige

Endstand 11:9, alles Eigentore: Russland ist empört über eine manipulierte Partie der populären Sportart "Bandy". Absichtliches Verlieren ist keine Seltenheit im Sport.

Kommentar von Johannes Aumüller

Die Redakteure vom Sport Express schalteten sofort in den Krisenmodus, per Liveticker versorgten sie die Leser mit Informationen und Impressionen aus dem neuen Hort sportiver Schlechtigkeit: der Zentrale des russischen Bandy-Verbandes. Beim Bandy handelt es sich, grob vereinfachend gesagt, um Eishockey mit Ball statt Puck. In Russland ist diese Sportart, wie auch in Skandinavien, sehr populär, und des Öfteren kommt es zu Skandalen. Aber so viel Aufregung wie in diesen Tagen gab es wohl noch nie.

Im Ligaspiel zwischen Wodnik Archangelsk und Baikal-Energija Irkutsk waren nämlich sagenhafte 20 Eigentore gefallen. Mit 11:9 gewannen die Gäste - oder besser: Mit 11:9 unterlagen die Gäste! Offenkundig steckte hinter dem skurrilen Spiel der Plan, bewusst zu verlieren, um in der Play-off-Runde einen vermeintlich leichteren Gegner zu bekommen. Die Empörung in Russland ist riesig, die Instanzen entschieden: Je 2,5 Jahre Sperre für die Trainer und 300 000 Rubel Geldstrafe für die Vereine sowie noch näher zu bestimmende Sanktionen für besonders beteiligte Spieler und eine Neuansetzung der Partie.

Nun ist Bandy nicht gerade der Mittelpunkt der Sportwelt, und doch dient das Ereignis als gutes Beispiel für ein besonderes Unterkapitel der Wettbewerbsverzerrung: das strategische Ausnutzen von bestimmten Rahmenbedingungen des Regelwerkes. Die Beiträge hierzu sind zahlreich. Bei den Olympischen Spielen 2012 etwa schenkten im Badminton ein paar asiatische Frauen-Doppel extra ihre letzten Gruppenspiele her, dafür erfolgte eine Disqualifikation. Bei der Volleyball-WM 2010 verloren Russland und Brasilien manche Partien bewusst, um in der nächsten Runde einem starken Gegner zu entgehen - am Ende holte Brasilien den WM-Titel. Und nicht zuletzt der Fußball ist voll solcher Momente, das berühmteste Beispiel ist die einvernehmliche deutsch-österreichische Ergebnisverwaltung während der WM 1982 zu Lasten Algeriens.

Das Problem ist oft der Umgang mit solchen Aktionen: Viel zu viele in der Branche rechtfertigen sie als vielleicht heftigen, aber cleveren oder schlitzohrigen Weg zum Erfolg. Dabei handelt es sich auch beim strategisch absichtlichen Verlieren um eine Manipulation des sportlichen Wettbewerbs, unter der die Zuschauer sowie andere Mannschaften zu leiden haben. Und ganz nebenbei ist es ein prima Einfallstor für alle Abgesandten dunkler Wettgeschäfte.