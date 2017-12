Feedback

Das Tor des Jahres von Olivier Giroud

Gary Lineker schafft es manchmal, in einem Tweet ein ganzes Fußball-Gefühl zu transportieren. Am 1. Januar schrieb der Ex-Fußballer und TV-Moderator: "Ohne Zweifel das beste Tor in diesem Jahr." Lineker wusste natürlich, dass noch 364 Tage folgen sollten mit Zehntausenden Toren. Doch wenn nicht alles täuscht, hat er Recht behalten. Das Tor von Olivier Giroud blieb einzigartig.

Der Franzose des FC Arsenal sprintete bei einem Konter gegen Crytal Palace nach vorne, Alexis Sánchez schlug eine lausige Flanke, der Ball segelte in Girouds Rücken. Deshalb streckte er sein linkes Bein über seinen Rücken nach oben. Es sah ein wenig aus wie die Bielmann-Pirouette beim Eiskunstlaufen, wo die Athletinnen ein Bein und die zwei Arme über den Kopf zusammenführen. Giroud traf mit der Hacke den Ball, derart abgelenkt flog er an die Unterkante der Latte ins Netz zum 1:0. Ein Kunstwerk. Und Giroud wusste bereits: "Das war sicherlich Zufall in dem Sinne, als dass niemand ernsthaft hoffen kann, das wiederholen zu können." Thomas Hummel