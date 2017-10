8. Oktober 2017, 18:23 Uhr Spielort Kaiserslautern Der verblasste Mythos vom Betzenberg









Das Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg war einmal Symbolbild für den Wert des Fußballs in Kaiserslautern.

Deutschland trifft dort am Abend auf Aserbaidschan. Sollte der FCK jedoch absteigen, sieht es nicht gut aus für das Stadion.

Von Tobias Schächter, Kaiserslautern

Egal, von wo aus man sich dieser Stadt nähert, über ihr thront dieses Fußballstadion und zieht den Blick auf sich. Kaiserslautern ist ohne den FCK, den ersten Fußballklub der Stadt, und dieses Stadion auf dem Betzenberg nicht zu denken. Der Franzose Youri Djorkaeff erzählte nach seinem Wechsel vom Edelklub Inter aus der schicken Modestadt Mailand zum FCK, er habe beim ersten Blick auf das Stadion gewusst, er werde hierher, in die nur knapp 100 000 Einwohner zählende Stadt in der Westpfalz kommen. Das Stadion stehe sinnbildlich dafür, was der Fußball hier wert sei. Im Sommer 1999 war das, ein Jahr zuvor war Djorkaeff Weltmeister geworden und der FCK zum vierten - und bisher letzten Mal - deutscher Meister.

Die Geschichte mit dem Weltstar Djorkaeff und dem FCK, sie ist dann nicht gut ausgegangen. Der Großverdiener wurde in drei Spielzeiten nie heimisch in der Pfalz. Die damalige Führung um Jürgen "Atze" Friedrich musste sich in einem Steuerprozess um die Abtretung von Persönlichkeitsrechten von FCK-Profis, unter anderem Djorkaeff, verantworten und wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Sein Nachfolger beim FCK, der Schweizer Rene C. Jäggi, erstattete damals eine umstrittene Selbstanzeige, der Klub geriet durch die Nachzahlung von 8,95 Millionen Euro an das Finanzamt in Liquiditätsprobleme, in deren Folge unter anderem das Stadion veräußert wurde. Seither geht es immer weiter ein Stücken bergab auf dem Betzenberg.

Der große Fußball hat in den vergangenen Jahren nicht mehr oft "uffm Betze" vorbei geschaut. Zehn der vergangenen zwölf Jahre spielte der stolze Klub in der zweiten Liga, aktuell steht der FCK dort auf dem vorletzten Platz. Es ist von symbolischem Wert, wenn an diesem Sonntag die deutsche Nationalmannschaft mal wieder in Kaiserslautern ein WM-Qualifikationsspiel bestreitet. Der Weltmeister empfängt Aserbaidschan, die Auswahl von Trainer Joachim Löw ist schon für die WM 2018 in Russland qualifiziert, die Partie mehr ein Schaulaufen an diesem ganz speziellen Ort und in diesem ganz speziellen Stadion.

1954 wurde Deutschland zum ersten Mal Weltmeister, mit fünf Spielern aus Kaiserslautern: Werner Liebrich, Werner Kohlmeyer, Horst Eckel und den Walter-Brüdern Ottmar und Fritz. Nach Fritz Walter ist das Stadion benannt, auf der Tribüne wird am Sonntag Horst Eckel, mittlerweile 85 Jahre alt, das Spiel verfolgen - er ist der einzige der fünf Weltmeister des FCK von 1954, der noch lebt.

Zuletzt, nach einer 0:5-Pleite seiner Nachfolger im FCK-Trikot gegen Union Berlin hat er sich zu Wort gemeldet und "Zusammenhalt" gefordert. Es ist eine offene Frage, ob der FCK mit dem vorletzten Tabellenplatz in Liga zwei bereits auf dem Tiefpunkt abgekommen ist. Denn es ist auch eine offene Frage, ob der unter Altlasten ächzende Verein überhaupt die Lizenz für die dritte Liga bekäme. Und bei all diesen Fragen rückt wieder das Stadion ins Zentrum der Betrachtung, das einerseits noch immer wie eine Trutzburg und ein Denkmal der guten, alten Zeit über der Stadt thront. Andererseits aber wirkt dieser riesige Kasten seit dem Ausbau zur WM-Arena 2006 für knapp 50 000 Zuschauer auch wie ein Mahnmal für den Niedergang eines großen deutschen Fußballklubs.