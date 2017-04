17. April 2017, 17:28 Uhr Spielabbruch in Frankreich Jeder Schiedsrichter-Pfiff ein Zeichen des Imperiums

Dem korsischen Klub SC Bastia drohen nach den jüngsten Fan-Krawallen harte Sanktionen.

Im Liga-Spiel gegen Lyon gab es einen Platzsturm der Bastia-Anhänger, sie prügelten auf Spieler von Lyon ein.

Man sieht sich auf Korsika gern als Rebellen gegen das Festland, selbst jetzt noch, da das Unabhängigkeitsstreben der korsischen Nationalisten etwas eingeschlafen ist.

Von Oliver Meiler

Wahrscheinlich wäre jeder Vorwand gut gewesen, auch eine Bagatelle, um es den Gästen zu zeigen. Und eine Bagatelle war es dann auch, die das Osterfest im Stadion Furiani in Bastia zum "Dimanche de la honte" verwandelte, wie es die französische Sportzeitung L'Equipe nun nennt, in einen "Sonntag der Schande" eben. Sporting Bastia, der Tabellenletzte der Ligue 1, empfing Olympique Lyon. In der Hinrunde in Lyon, so fanden wenigstens die Korsen, waren sie vom Schiedsrichter unfair behandelt worden. Der Trainer von Bastia, François Ciccolini, sagte damals in der Pressekonferenz: "Es gibt ja ein Wiedersehen, Lyon muss noch zu uns kommen. Dann regeln wir das wie immer - unter Männern, wie Korsen." Ein kleiner Funke sollte reichen, und den gab es zum Schluss der Aufwärmphase.

Die Lyonnais übten noch ein bisschen Direktabnahmen. Zugewiesen wurde ihnen die Seite vor der Osttribüne des Stadions, der Kurve der berüchtigten Ultras von Bastia 1905, die nach fünf Spielsperren wieder offen war. Der Ball kam also mal um mal vor das Tor, Memphis Depay und Rachid Ghezzal droschen drauf. Doch wie das halt so ist bei dieser recht akrobatischen Übung, flog der Ball oft über den Kasten - in die Kurve. Als Depay zum wiederholten Male das Tor verfehlt hatte, musste er sich eine Provokation anhören, die er prompt konterte. Dann ging alles ganz schnell. Ultras stürmten den Platz, bedrängten Depay und Lyons zweiten Torwart, Mathieu Gorgelin, schlugen und traten nach den beiden Spielern. Das Gemenge war eine Weile gefährlich unübersichtlich. Dann zogen sich die Spieler zurück in die Kabine.

Alles ließ vermuten, dass das Spiel gar nicht erst angepfiffen würde. In den Katakomben des Stadions, so sah man es später auf einem Bezahlsender, sträubte sich der Trainer von Lyon, Bruno Génésio, mit aller Macht: "Das muss aufhören, aufhören muss das. Wir gehen nicht in den Krieg."

Sogar die Stewards prügeln mit

Nur Tage davor, in der Europa-League-Begegnung gegen Besiktas Istanbul, hatten in Lyon türkische Fans den Platz gestürmt. Und schon da war lange unklar gewesen, ob das Spiel stattfinden würde. Es begann dann mit Verspätung. Auch das Spiel in Bastia wurde angepfiffen, 50 Minuten später als geplant. Begründet wurde dies damit, dass die Gefahr größer sei, wenn es annulliert würde. Lyons Präsident Jean-Michel Aulas soll besonders stark für diese These plädiert haben. Und so spielte man eine Halbzeit lang ohne jedes Engagement, zur Pause stand es 0:0.

Was dann genau passierte, will der Ligaverband kommenden Donnerstag klären. Beim Verlassen des Spielfeldes echauffierte Lyons erster Keeper Anthony Lopes, ein Mann mit notorischem Hang zur kleinen Provokation, die mittlerweile abgekühlten Fans von Bastia erneut. Und die ließen sich nicht zwei Mal bitten, liefen wieder auf den Platz, diesmal sekundiert von einigen Stadionstewards, die ebendies hätten verhindern sollen und stattdessen mitprügelten. Das Spiel wurde abgebrochen. Auf dem Weg zum Flughafen flogen Steine auf den Teambus von Lyon. Die Medien sprachen von einem "Steinregen".