13. Juni 2018, 12:15 Uhr Fußball-WM Spanien wirft Trainer Lopetegui raus

Einen Tag vor dem WM-Start trennt sich Spanien von Nationalcoach Julen Lopetegui.

Der Verband spricht von einem nötigen Schritt.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass Lopetegui demnächst Real Madrid trainiert.

Von Jonas Beckenkamp

Wie man Weltmeister wird, wissen sie in Spanien spätestens seit dem Jahr 2010. Damals gewannen Xavi, Iniesta & Co. in Südafrika erstmals den Titel - es war der große Triumph einer Spielidee, eines Teams, das damals einfach mal dran war. Die Frage ist nun, ob die Spanier jetzt, acht Jahre danach, noch einmal eine Chance auf das große Ding haben. Nach aktueller Lage könnte es schwierig werden, denn just einen Tag vor dem Start der WM in Russland steht die Nationalelf ohne Coach da.

Der spanische Fußballverband hat sich an diesem Mittwoch völlig unvermittelt von seinem Nationaltrainer Julen Lopetegui getrennt. Das teilte Verbandschef Luis Rubiales auf einer eiligst anberaumten Pressekonferenz mit. Natürlich passiert so eine Volte nicht ohne Grund - und die Erklärung für den radikalen Schritt folgte prompt. Erst tags zuvor war der Wechsel Lopeteguis zu Real Madrid nach der Weltmeisterschaft in Russland bekanntgegeben worden. Den Alleingang des 51-jährigen Coaches, der früher Ersatzkeeper beim FC Barcelona war, fanden die Verbands-Offiziellen offenbar derart empörend, dass sie ihn jetzt nach Hause schickten.

"Wir suchen einen Trainer - von jetzt an"

"Wir stecken in einer komplizierten Situation, die komplizierteste, die man sich vorstellen kann", sagte Rubiales im WM-Quartier des früheren Welt- und Europameisters in Krasnodar. Die Verbandsseite war von Lopetegui dem Anschein nach überhaupt nicht über seine Abschlussverhandlungen mit Real informiert - das Problem sei, dass man komplett außen vor geblieben sei und so etwas könne man nicht so einfach zulassen, erklärte Rubiales vor zahlreichen Reportern: "Lopetegui ist ein tadelloser Profi, aber es geht hier auch um die Form, wie es passierte!"

WM-Spielplan 2018 Unser WM-Spielplan 2018 bietet Ihnen alle Spiele auf einen Blick. Sie können sich auch Ihren eigenen Plan ausdrucken - auf DIN A3 oder DIN A4.

Wer die Mannschaft jetzt beim Turnier betreut, war zunächst offen. Auf die Frage, wer das Training am Nachmittag leiten sollte, gab Rubiales auf dem um anderthalb Stunden verschobenen Medientermin keine Antwort.

"Wir suchen einen Trainer - von jetzt an", sagte der Verbandschef in glaubhafter Manier - offenbar ergab sich die Dynamik tatsächlich erst an diesem Vormittag. Als Kandidat für das Amt gilt fürs erste U21-Trainer Albert Celades, auch ein früherer Barca-Mann und Weggefährte Lopeteguis. Derweil erhob der Verbandschef in der ganzen Sache auch schwere Vorwürfe gegen Real Madrid, den Verein, der Lopetegui so kurzfristig vor dem Turnier in Russland becirct hatte.

"Wir hatten überhaupt keine Information über das", sagte Rubiales. "Julen hätte es lieber gehabt, wenn die Dinge anders gehandhabt worden wären." Der Verband RFEF war am Dienstag von der Ankündigung des spanischen Rekordmeisters und Champions-League-Siegers offenbar überrumpelt worden. Und sah sich zu dem Wechsel gezwungen. Einen Nationaltrainer, der sich insgeheim um größere Aufgaben kümmert, das wollte man nicht tolerieren.

Erst 50 Minuten nach der Real-Mitteilung hatte der RFEF mit einer dürren Presseerklärung reagiert, in der er die Ausstiegsklausel in Lopeteguis Vertrag bestätigte. Die Spieler hätten die Entscheidung der sofortigen Trennung "akzeptiert", sagte Rubiales. "Es ist ein harter Schlag, aber wir stehen zusammen, um nach vorne zu schauen." Nach vorne, das ist bei den Spaniern dann wohl eher nicht der nächste WM-Titel.

(Mit Material von dpa)