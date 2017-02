19. Februar 2017, 19:27 Uhr Sonntagsspiele der Bundesliga Mit Forsberg funktioniert Leipzig









Beim 2:1 in Gladbach beendet RB seine Mini-Krise - und setzt den FC Bayern wieder unter Druck.

Die Borussia hadert mit vielen Dingen.

Schalke vergibt gegen Köln den Sieg - und holt nur ein 1:1.

Hier geht's zu den Ergebnissen des Spieltags.

Der Fußballer Jannik Vestergaard ist reich an Erfahrungen, aber am Sonntag war ihm wichtig zu betonen: "Fußball ist hart." Der Verteidiger hat sein erstes Tor für Borussia Mönchengladbach erzielt, aber zum Sieg hat es trotzdem nicht gereicht. Die 1:2 (0:1)-Niederlage gegen RB Leipzig bedeutete für die Gladbacher die zweite Heimniederlage nacheinander. "Wir haben zwei gute Spiele gemacht", klagte Vestergaard, "wir brauchen hinten und vorne aber mehr Effizienz."

So richtig war den Gladbachern aber nicht mal das Haareraufen vergönnt. Gegen Florenz hatten sie sich drei Tage zuvor noch über viele vergebene Chancen geärgert und damit über ein 0:1 hinweggetröstet. Gegen Leipzig erlebten sie nun zwar ein kleines Déjà-vu, nämlich wieder ein Spiel mit viel Ballbesitz, allerdings blieb bei der 1:2 (0:1)-Niederlage nicht viel zum Trösten übrig. "Mir fehlte im letzten Drittel des Feldes die Zielstrebigkeit", sagte der Trainer Dieter Hecking, "aber das ist mein einziger Kritikpunkt." Die Leipziger machten es besser, beendeten ihre Miniserie aus zwei Niederlagen ohne eigenes Tor und verkürzten den Rückstand auf den FC Bayern auf fünf Punkte. "Ich bin froh, dass wir wieder in die Spur gefunden haben", sagte Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl. "Wir waren die etwas bessere Mannschaft."

Forsberg prägt nach seiner Sperre gleich wieder das RB-Spiel

Die Gladbacher Fans wiesen mit einem Banner im Oberrang darauf hin, dass sie einem "Traditionsverein" huldigen. Tradition hilft im Spiel allerdings nicht weiter. Das spürten die Gastgeber erstmals, als ihr Torwart Yann Sommer einen Schuss von Marcel Sabitzer in der 16. Minute um den Pfosten lenkte. In der 31. Minute brachte Emil Forsberg seine Leipziger dann in Führung. Gladbachs Abwehr ließ ihm zu viel Platz, so dass er am Strafraumrand ausholen, zielen und schießen durfte. Der Ball schlug so knapp neben dem linken Pfosten ein, dass Sommer machtlos war.

Eine fahrlässige Aktion von Leipzigs Verteidiger Compper eröffnete den Gladbachern in der 45. Minute die Chance, noch vor der Pause den Ausgleich per Elfmeter zu erzielen. Compper trat Lars Stindl im Strafraumeck unnötig gegen den Fuß und musste sich den Elfmeterpfiff gefallen lassen. RB-Torwart Peter Gulacsi aber hatte eine Ahnung. Er streckte sich ausgiebig in die richtige Ecke und fischte den nicht mal schlechten Schuss von Thorgan Hazard heraus.

Das Ballbesitzspiel schmeckt den Borussen ohne ihren verletzten Spielmacher Raffael nicht ganz so gut. Raffael spielt bei den Gladbachern sonst jene Rolle, die bei den Leipzigern im zweiten Spiel nach seiner Rot-Sperre Forsberg wieder sehr versiert eingenommen hat. Der Schwede bereitete in der 55. Minute das Leipziger 2:0 vor, das Timo Werner nach seinem Steilpass lehrbuchhaft vollendete. "Wir haben es heute insgesamt gut gemacht", freute sich Forsberg, "und können darauf stolz sein."

Anders als noch drei Tage zuvor gegen Florenz erspielten sich die Gladbacher diesmal zu wenige Torchancen. In seiner Not versuchte Stindl in der 61. Minute, eine Flanke von Hazard mit der Hand ins Tor zu bringen. Der Versuch gelang, allerdings kassierte er statt einer Wertung die gelbe Karte. In der 81. Minute köpfelte Vestergaard per Kopfball zwar doch noch das 1:2, mehr gelang den Gladbachern aber trotz einer sechsminütigen Nachspielzeit nicht. "Die Leipziger haben ihre Chancen genutzt, wir nicht, das ist Bundesliga - Thema beendet", sagte Borussias Tony Jantschke genervt. Er hatte Grund für solche Prägnanz. Am Donnerstag gastiert Gladbach zum Rückspiel in Florenz. "So wird es da allerdings schwer", beschloss Stindl.