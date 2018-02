11. Februar 2018, 09:48 Uhr Snowboard Slopestyle bei Olympia Wettbewerb? Whatever!









Snowboarder Redmond Gerard gewinnt im Slopestyle Gold, weil er sich einfach keine großen Sorgen macht.

Olympia ist für den 17-Jährigen mehr Spielwiese als Wettbewerb.

Die Lockerheit des Amerikaners ist bemerkenswert - sie hat viel mit seiner Vergangenheit zu tun.

Von Johannes Knuth , Pyeongchang

Der Snowboarder Redmond Gerard hatte nicht viel Zeit, in diesem Moment noch einen Gedanken zu fassen. Aber ein Geistesblitz flog ihm dann doch zu.

"Just don't blow it", dachte der 17 Jahre alte Amerikaner vor seinem letzten Sprung. Versau es nicht.

Gerard hatte bis dahin einen famosen Lauf gezeigt in diesem olympischen Slopestyle, einem Parcours, auf dem die Fahrer Tricks über Geländer, kleinere und größere Rampen zusammenknüpfen. Dann kam der letzte Kicker, er war der größte im Freestyle-Park von Bokwang; die Fahrer konnten ihren Lauf mit einem spektakulären Akkord beenden. Oder versauen. Gerard versaute es nicht. Er malte einen Backside Triple Cork in den klirrend kalten Mittagshimmel, grob gesagt: drei Saltos mit vier Schrauben. Rückwärts.

Sein Grinsen wurde immer ungläubiger, je mehr Konkurrenten an seinen 87,16 Punkten verzweifelten. Marcus Kleveland, das 17 Jahre alte Wunderkind aus Norwegen, der Kanadier Mark McMorris, der später Dritter wurde, als Letzter dessen Landsmann Max Parrot, der bis auf einen Zähler an Gerard herankam und sich auf den Silberplatz schob. Gerard, 1,68 Meter, 52 Kilo, hüpfte in seinem weißgrauen Anzug umher, der nun gefühlt zwei Nummern zu groß erschien. "Ich nehme an, dass viele Leute ziemlich überrascht sind, dass ich gewonnen habe", sagte er später. Damit hatte er ziemlich sicher recht.

Später, in der Runde vor den Reportern, trug Gerard - bleiches Gesicht, blonder Bartflaum - eine weißgraue Mütze, unter der wasserstoffblonde Haare hervorlugten. Seine Augen sprachen vom Erstaunen eines 17-Jährigen, der der Welt erklären sollte, was ihm das alles bedeute: Gold bei seinen ersten Spielen, der erste Olympiasieg der Amerikaner in Pyeongchang. Ach, sagte Gerard, er habe beim Fahren einfach nur Spaß. Als er vor einer Woche ankam, habe er nicht mal gewusst, was das sein solle, Olympia. Das war vielleicht seine größte Stärke am Sonntag.

Slopestyle ist erst seit 2014 im olympischen Programm vertreten, der Parcours mit seinen Kickern und Geländespielwiesen wirkt immer ein bisschen wie der Versuch, das ungezähmte Snowboarden in einen Wettkampf zu pressen. Wobei das Niveau in diesem Biotop in den vergangenen Jahren massiv gestiegen ist. Das Finale am Sonntag stand für diesen Trend, die Organisatoren hatten einen der besten und vielseitigsten Parks überhaupt hochgezogen: Oben viele Geländer, kleine Rampen und Quarterpipes. Unzählige Möglichkeiten, Sprünge und Rutschen über das Geländer ineinanderfließen zu lassen.

Dann drei große Kicker, zwei davon angewinkelt, wie eine Steilkurve also, die nach links bzw. rechts wegkippt und die Fahrer schräg in die Luft schießt. Es war eine gigantische Spielwiese, und da war es nur angemessen, dass in Gerard der verspielteste Fahrer gewann - mit einer Linie, die kein anderer erschuf. Anstatt etwa über ein Geländer im oberen Teil zu rutschen, wie die meisten, sprang er drüber. Sei ihm so eingefallen, sagte Gerard. "Ich versuche, immer ein bisschen anders zu sein."