4. Dezember 2017, 15:04 Uhr Skispringen Historischer Aufwind









Richard Freitag führt vor Andreas Wellinger überraschend das Klassement im Gesamt-Weltcup der Skispringer an.

Der Aufschwung der deutschen Skispringer weckt Begehrlichkeiten wie zuletzt in Zeiten von Martin Schmitt und Sven Hannawald.

Hier geht es zu den Ergebnissen im Skispringen.

Von Matthias Schmid

Die Wege von Richard Freitag und Andreas Wellinger nach den Weltcup-Springen im russischen Nischni Tagil am Wochenende haben sich nicht getrennt. Gemeinsam mit Andreas Eisenbichler reisten die deutschen Skispringer heim nach Oberstdorf. Im Sommer hat Freitag seinen Lebensmittelpunkt nach Bayern ins Allgäu verlegt. Mitten im Zentrum fand der gebürtige Sachse von der SG Nickelhütte Aue eine Wohnung, von der er zu Fuß zur Schanze am Schattenberg gehen kann.

Die kurze Strecke und die neue Trainingsgruppe bei Christian Winkler, dem Assistenten von Bundestrainer Werner Schuster, haben sich für Freitag schon nach wenigen Monaten bezahlt gemacht. Der 26-Jährige führt nach seinem Sieg am Samstag und seinem zweiten Platz am Sonntag hinter Wellinger das Klassement des Gesamt-Weltcups an, vor seinem Landsmann.

"Das war fast schon historisch und unglaublich stark", schwärmte Schuster im ZDF nach dem großen Erfolg. Dass zwei deutsche Skispringer im Weltcup den ersten und zweiten Platz belegen, liegt lange zurück. Vor sechzehn Jahren siegte Stephan Hocke in Engelberg vor Sven Hannawald. In Nishni Tagil verhinderte am Sonntag Doppel-Weltmeister Stefan Kraft (Österreich) mit seinem dritten Rang ein Treppchen, das nur mit deutschen Sportlern besetzt war; Eisenbichler war auf dem vierten Rang gelandet. Nicht zu vergessen Karl Geiger, der sich mit den Rängen sechs und neun ebenfalls in starker Form präsentierte.

Der Aufwind im deutschen Skispringen ist nicht nur mit dem Wiedererstarken von Richard Freitag zu erklären. Es hat sich vielmehr eine Mannschaft entwickelt, die sich gegenseitig zu neuen Höhen verhilft. Der deutsche Überflieger der vergangenen Jahren, Severin Freund, schickt sich nach zwei Kreuzbandrissen gerade an wieder in den Sport zurückzufinden. In der Zwischenzeit haben Athleten wie Wellinger und Eisenbichler das Führungsvakuum genutzt, um selbst ins Rampenlicht der großen Bühne zu springen. "Diese Mannschaft ist hammergeil", stellte Wellinger fest, "Richard hat mich mit seiner Leistung noch einmal angespornt, einfach unglaublich."

Vier Wochen vor Beginn der Vierschanzentournee haben sich die deutschen Skispringer in eine komfortable Situation gebracht, "die wir ausnutzen wollen", wie Schuster sagt. Aber der Österreicher mahnt und ahnt, dass er aufpassen muss, "dass die Jungs sich in Ruhe vorbereiten können, wenn das so weiter gehen sollte."

Die Favoritenbürde kann schnell zur Last werden

Schuster weiß, dass die Favoritenbürde auch schnell zur Last werden kann in einem Land, das Martin Schmitt und Sven Hannawald einst wie Popstars gefeiert und verehrt hat. Vor allem dem 22-jährigen Wellinger ist einiges zuzutrauen in diesem ereignisreichen Winter, in dem neben der Vierschanzentournee auch noch eine Skiflug-WM in Oberstdorf und die Winterspiele in Pyeongchang ausgelobt sind.

Es wird spannend werden, wie die Emporkömmlinge Wellinger, Freitag und Eisenbichler mit den neuen Begehrlichkeiten umgehen werden, die mit jedem Sieg weiter ansteigen werden. Aber es deutet Einiges darauf hin, dass Schuster im zehnten Jahr seines Schaffens und nach einer langen entbehrungssreichen Entwicklungsarbeit eine Mannschaft beisammen hat, die Substanz genug hat, um auch bei den Großereignissen Medaillen gewinnen zu können.