1. Januar 2017, 22:13 Uhr Skispringen Domen Prevc entdeckt die Tücken der Tournee









Feedback

Anzeige

Der 17-jährige Domen Prevc ist mit Abstand die Nummer eins im Weltcup.

Beim Auftaktspringen der Tournee ist er quasi vom Himmel gefallen, in Garmisch wieder anständig zurückgekehrt.

Die Branche spekuliert über seinen tollkühnen Flugstil.

Von Volker Kreisl, Garmisch-Partenkirchen

Beat Christen ist schon lange dabei im Skispringen. Er ist Mitte 50, seine Haare sind leicht grau, seine Leidenschaft ist seit Jahrzehnten die Titlis-Schanze in Engelberg, und wenn dort ein Weltcup stattfindet, ist er für die Fragen zuständig. Domen Prevc' Haare sind verwuschelt, sein Gesicht ist noch jung und blass, und bei dieser letzten Pressekonferenz vor der 65. Vierschanzentournee war er für die Antworten zuständig. Er war einer der Ersten gewesen, die auf der neuen Titlis-Schanze aufs Podium sprangen, und so fragte Christen, was man eben fragt als Vertreter des Lokalen: Wie sich Prevc gefühlt habe, als Teil der Schweizer Skisprung-Geschichte?

Domen Prevc schwieg kurz und antwortete: "Mich überrascht es immer wieder, dass sich manche Leute mit solchen Zahlen beschäftigen, mir ist das egal." Wenig später, die Pressekonferenz war noch lange nicht zu Ende, stand er auf und ging.

Was ist angebracht - Häme oder Verständnis?

Anzeige

Der 17-Jährige macht gerade ziemlich viel Furore im Skispringen. Er ist mit Abstand die Nummer eins im Weltcup. Er führt einen Sprungstil vor, der innovativ ist und tollkühn und den nur er beherrscht. Und er ist der Jüngste eines jungen Skispringer-Brüder-Trios, mit dem letztjährigen Tournee-Gewinner Peter Prevc, 24, und dem großen Talent, Cene Prevc, 20. Das alleine wäre schon ziemlich viel Stoff für Geschichten, aber Domen Prevc entzieht sich nun mal der Kommunikation. Als Gesamtweltcup-Führender erschien er nicht zur Auftakt-Pressekonferenz der Tournee in Oberstdorf, genauso wenig sein Bruder, der Titelverteidiger.

Tournee-Sprecher Ingo Jensen fand das "sehr schade" und kommentierte es lakonisch mit dem Hinweis, dass noch nie ein Favorit, der die Auftakt-Pressekonferenz geschwänzt habe, danach die Serie gewann. Dann ist Domen Prevc, der junge Senkrechtstarter, beim ersten Springen tatsächlich deutlich geschlagen worden, er ist quasi vom Himmel gefallen. In Garmisch ist er als Tages-Fünfter zwar wieder sehr anständig zurückgekommen, und doch hat er mit 60 Punkten Rückstand in der Gesamtwertung nach aller Erfahrung keine Chance mehr auf den Gesamtsieg. Viele fragen sich somit, welche Reaktion angebracht ist. Häme? Oder doch Verständnis?