Plötzlich gilt Andreas Wellingers als Favorit für das erste Olympia-Springen von der Kleinschanze.

Sein Aufstieg zeigt, wie schnell sich die Rangliste im Skispringen verändern kann.

Von Volker Kreisl, Pyeongchang

Andreas Wellinger riskiert nichts. Auch wenn die Minusgrade nicht mehr zweistellig waren, so bleibt eine Eröffnungsfeier doch eine lange Steherei in der Kälte. Einmal hat er dieses Fest ja schon erlebt, 2014 in Sotschi, diesmal verzichtet der Skispringer darauf.

Denn das Risiko hat in den vergangenen 24 Stunden doch plötzlich ungeahnte Ausmaße angenommen. Vom bestformsuchenden Top-Ten-Springer, der hin und wieder aufs Podium kommt und dann doch wieder zurückfällt, ist er nun zum Favoriten bei Olympia geworden. Teamgold hatte Wellinger ja schon vor vier Jahren geholt, jetzt könnte er den Einzelwettbewerb von der Kleinschanze gewinnen.

Die Ausgangslage kann sich schnell verändern

Wellinger hatte die Qualifikation am Donnerstag als Erster beendet. Behalten auch die anderen Deutschen ihre Form bei, dann befinden sich alle an diesem Samstag in Schlagdistanz zu den Podestplätzen. Richard Freitag, Markus Eisenbichler und Karl Geiger kamen unter die besten sieben Springer.

Die Ergebnisse der Qualifikation im Skispringen Normalschanze 1. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 133,5 Pkt. (103,0 Meter) 2. Kamil Stoch (Polen) 131,7 (104,0) 3. Dawid Kubacki (Polen) 129,6 (104,5) 4. Richard Freitag (Aue) 129,1 (102,0) 5. Stefan Kraft (Österreich) 128,6 (102,5) 6. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 127,7 (102,5) 7. Karl Geiger (Oberstdorf) 125,5 (102,0) 8. Daniel Tande (Norwegen) 123,0 (100,0) 9. Stefan Hula (Polen) 122,7 (100,5) 10. Simon Ammann (Schweiz) 122,3 (102,0) 11. Maciej Kot (Polen) 122,0 (99,0) 12. Evgeniy Klimov (OAR) 121,4 (102,0) 13. Johann Forfang (Norwegen) 121,1 (100,0) 14. Peter Prevc (Slowenien) 120,2 (99,0) 15. Andreas Stjernen (Norwegen) 119,3 (100,0) 16. Jernej Damjan (Slowenien) 118,9 (99,5) 17. Vladimir Zografski (Bulgarien) 118,8 (98,5) 18. Junshiro Kobayashi (Japan) 118,4 (101,0) 19. Robert Johansson (Norwegen) 118,3 (98,0) 20. Noriaki Kasai (Japan) 117,7 (98,0)

Das Beispiel des Oberbayern Wellinger zeigt, wie schnell sich die Ausgangslage an der Weltspitze im Skispringen ändern kann, vielleicht nicht so schnell wie der Wind oben auf der Schanze, aber doch wie die Großwetterlage. Im Dezember war noch Richard Freitag der beherrschende Athlet, im Januar der Pole Kamil Stoch, der die Tournee gewann.

Und im Anschluss daran, bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in Oberstdorf, trumpfte der Norweger Daniel Andre Tande auf. Nun deutete Wellinger mit seinen 103 Metern und dem am besten bewerteten Sprung von der Kleinschanze an, dass bei ihm der Anlauf, die Sprungkraft, das Umschalten in die Flugstellung und auch der Flug selber wieder so ineinander fließen, dass es weit nach unten geht.

Die besten Athleten dieser Disziplin haben ja keine Wettkampfpause, sie hetzen in einer Saison von einem Weltcup-Springen zum anderen, insgesamt sind es 27. An Weihnachten ist ein bisschen Pause, ansonsten geht es jedes Wochenende woanders hin. Zuletzt führte der Weltcupkalender die Hauptdarsteller vier Tage vor der Qualifikation noch zu einem Top-Wettkampf, jedoch nicht etwa auf eine der Weltcup-Schanzen in Japan, also schon mal in die Olympia-Zeitzone, sondern nach Willingen im Sauerland. In Pyeongchang landeten sie zwei Tage später, als ginge es zu einem profanen Weltcup-Termin, nach der Ankunft ging es gleich zum Training. Eine besonders raffinierte innere Zeitumstellung hatte sich damit erledigt, dass gar keine Zeit war.