Die beste Party bei der Ski-WM in St. Moritz? Steigt jeden Tag schon ab Mittag im Haus der Österreicher. Dahinter steckt eine kluge Marketingkampagne.

Reportage von Matthias Schmid , St. Moritz

Mitten in St. Moritz blickt man plötzlich auf die Tiroler Alpen. Vor dem Schulhausplatz türmt sich das Timmelsjoch majestätisch vor einem auf, das das Ötztal mit dem Passeier verbindet. Daneben wummern Bässe und harte Beats aus den Lautsprecheranlagen, an einem Pult steht ein DJ. Hier beginnt das Nachtleben noch am helllichten Tag. Meistens gegen 14.30 Uhr, wenn die ersten Zuschauer vom Zielraum in Salastrains ins Tal kommen.

Willkommen im sogenannten TirolBerg, willkommen bei einem der angesagtesten Partyhäuser während der alpinen Ski-WM in St. Moritz. Hier feiern die Österreicher bis spät in die Nacht hinein sich und ihre Medaillengewinner.

Das Timmelsjoch ist natürlich nur auf dem riesigen Plakat zu bewundern, das sich über die Fassade des Schulhauses erstreckt. Vor dem Gebäude steht eine Holzbar mit österreichischen Köstlichkeiten. Den Kaiserschmarrn gibt es für zwölf Franken, der Glühwein kostet 6,50 Franken. Es ist das erste Mal, dass die Österreicher auch eine Open-Air-Bar errichtet haben, mit einem DJ namens Instyle. Es ist so laut, dass sich manche einheimische Ladenbesitzer wegen des Belagerungszustands beschwert haben.

Und dann singen alle die Tiroler Hymne

Drinnen geht es nicht weniger leise zu, es gibt zwei Stockwerke, oben eine Lounge und im Untergeschoss ein Restaurant mit kleiner Bühne, viel Holz und im Hintergrund wieder ein Bergmassiv als Kulisse. Tiroler Alpen-Chic eben. Es ist am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr, als plötzlich alle aufstehen und gemeinsam die Tiroler Hymne anstimmen, manche legen ihren rechten Hand auf die linke Brust und singen voller Inbrunst. Jeder kennt den Text auswendig. "Ein Kranz von Bergen stolz und hoch erhoben, umringt die Heimat, mein Tiroler Land. Die Gipfel strahlen hell in ihrem Glanze, und leuchten weit von steiler Felsenwand. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land!"

Stephanie Venier steht auf der Bühne und singt mit. Sie ist in Innsbruck geboren und hat am Sonntag überraschend WM-Silber in der Abfahrt gewonnen. "Der TirolBerg gehört dir", ruft der Moderator. Nach drei Minuten ist sie aber schon wieder verschwunden, um mit Journalisten zu sprechen.

Die Österreicher waren die ersten, die bei Weltmeisterschaften Häuser gemietet haben. Vor 16 Jahren begann diese neue Art der Selbstdarstellung einer gesamten Tourismusregion noch auf kleiner Bühne. Bei der WM 2001 in St. Anton warben die Tiroler im Skimuseum für sich. Zwei Jahre später erprobten sie das Konzept dann erstmals im Ausland, bei der WM in St. Moritz. "Damals hatten wir aber nur bei der Polizeistation ein aufblasbares Zelt, in dem wir Gäste bewirten wollten", erzählt Florian Neuner. Er arbeitet für die Tirol Werbung GmbH, die für das Haus verantwortlich ist. "Es war nicht abzusehen, dass wir mal so viel Zuspruch erfahren sollten", sagt er.