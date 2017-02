7. Februar 2017, 14:11 Uhr Ski-WM in St. Moritz Die Siegerin, die es selbst nicht glauben kann









Feedback

Anzeige

Völlig überraschend gewinnt Nicole Schmidhofer den Super-G bei der Ski-WM in St. Moritz.

Viktoria Rebensburg verpasst als Vierte mit knappem Rückstand eine Medaille.

Hier geht es zu den Ergebnissen und zur Liveticker-Nachlese.

Von Matthias Schmid , St. Moritz

Als Nicole Schmidhofer den Zielraum verlassen und ihre Skier abgeschnallt hatte, setzte sie sich erst einmal in den Schnee, die Beine von sich gestreckt. Sie war erschöpft, und sie konnte nicht fassen, was sie gerade geschafft hatte. Die Östereicherin war schneller gefahren als alle anderen, als alle Favoritinnen. Schneller als Top-Fahrerin Lara Gut, schneller als die Führende Tina Weirather. "Eigentlich bin i net auf die Papp'n g'fallen", sagte Schmidhofer schließlich, "aber jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll."

Als sie sprach, lief das Super-G-Rennen bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz noch, aber die Besten waren schon im Ziel. Und sie alle waren langsamer als Schmidhofer. "Ich hoffe nur, dass das Rennen verkürzt wird, damit das alles schnell vorbei ist", stammelte sie noch. Und wenig später war das Rennen tatsächlich vorbei. Nicole Schmidhofer, 27, die große Außenseiterin vom SC Schönberg-Lachtal aus der Steiermark, hatte Gold gewonnen.

Erst zwei Mal stand Schmidhofer im Weltcup auf dem Podest

Wer verstehen will, wie überraschend dieser Sieg kommt, der muss sich nur Schmidhofers jüngere Geschichte ansehen. Erst in diesem Winter war sie in den Weltcup zurückgekehrt, nach einem Kreuzbandriss und einjähriger Reha. Sie war eigentlich nur froh, dass sie bei der WM dabei sein durfte. Nun steht sie für das, was eine WM ausmachen kann: für das Überraschende, für die unerwarteten Momente - und die Tatsache, dass Außenseiterinnen mit einer Traumfahrt alle besiegen können.

Anzeige

Schmidhofer hat nie ein Weltcuprennen gewonnen, zweimal erst stand sie auf dem Podest, zuletzt vor drei Jahren im Abfahrtsrennen von Cortina d'Ampezzo. Dabei galt sie in Östereich als Juniorin einst als Hochbegabte, als neue Siegläuferin, nachdem sie bei der Nachwuchs-WM 2007 den Super-G und den Riesenslalom gewonnen hatte. Doch aus der großen Karriere wurde zunächst nichts. Immer wieder stoppten sie kleinere und größere Verletzungen. Sie stand immer daneben, wenn die Medaillen bei Großereigenissen vergeben wurden. Bis zu diesem Dienstag. Plötzlich war sie die umjubelte Hauptdarstellerin, die die Gratulationen entgegennahm.

"Das ist unfassbar", sagte Schmidhofer, als sie lange genug gewartet hatte. Als sie gesehen hatte, wie eine Fahrerin nach der anderen ihre Bestzeit verpasste. Am Ende gewann sie mit 0,33 Sekunden vor der Liechtensteinerin Tina Weirather. Lara Gut folgte mit einem Rückstand von 0,36 Sekunden auf dem dritten Platz.