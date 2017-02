8. Februar 2017, 08:08 Uhr Ski-WM "Früher war es mir immer zu kalt"









Sabrina Simader ist die erste Kenianerin, die an einer Ski-WM teilnimmt - in St. Moritz wird sie trotz acht Sekunden Rückstand gefeiert. Ein Schicksalsschlag hätte ihre Karriere fast verhindert.

Von Matthias Schmid , St. Moritz

Falls Sabrina Simader eines Tages mal eine Medaille bei einer Ski-Weltmeisterschaft oder bei Olympischen Winterspielen gewinnen sollte, weiß sie schon, was danach auf sie zukommen wird. Die Kenianerin durfte sich am Dienstag, nach der ersten Entscheidung bei der WM in St. Moritz ein bisschen so fühlen, als hätte sie nach dem Super-G auf das Podest klettern dürfen. Dabei hatte sie das Rennen auf dem letzten Platz beendet. Dennoch stapfte sie hinterher wie selbstverständlich von Kamera zu Kamera, von Mikrofon zu Mikrofon und erzählte wie sie den Wettbewerb erlebt hat.

Die Tour d'Honeur bleibt normalerweise nur den Medaillengewinnern vorbehalten, den strahlenden Siegern. Doch neben der überraschenden Goldmedaillengewinnerin Nicole Schmidhofer prägte vor allem Simader den Super-G, weil sie als erste Ski-Rennläuferin Kenias an einer WM teilgenommen hat. Es ist vor allem ihre Lebensgeschichte, die die Menschen bewegt. Als Exotin sieht sie sich aber nicht. "Den Begriff mag ich nicht, weil ich ja in den Bergen groß geworden bin", erzählt Simader. Sie will nicht mit Vanessa Mae verglichen werden, mit der Stargeigerin, die plötzlich Riesenslalom-Rennen fuhr, oder mit ihrem Landsmann, dem Ski-Langläufer Philip Boit, die beide nur dadurch bei Winterspielen Aufsehen erregten, weil sie mitmachten und ohne Sturz ins Ziel kamen.

"Zu Beginn gefiel mir das Skifahren überhaupt nicht"

Die 18-Jährige ist eine selbstbewusste junge Frau. Sie will eines Tages ganz oben auf dem Podium stehen, Weltcup-Rennen gewinnen, vielleicht sogar WM- oder Olympia-Medaillen. Sie möchte als ernstzunehmende Skifahrerin wahrgenommen und nicht nur wegen ihrer Herkunft oder Hautfarbe von den Medien beachtet und von den Sponsoren abends als Stargast zum Gruppenbild mit den Siegern gebeten werden, wie am Dienstagabend. "Ich will mich step-by-step weiterentwickleln und den Abstand zu den Besten verringern", sagt sie. Beim Super-G war sie acht Sekunden langsamer als die Siegerin. Sie selbst war danach ziemlich unzufrieden mit ihrer Fahrt. "In einigen Passagen hat mir der Zug gefehlt", bekennt sie, "aber die Erfahrung hilft mir sehr für die Zukunft".

Sie erzählt das alles in einem perfekten Deutsch mit oberösterreicherischem Idiom. Als Dreijährige war sie mit ihrer Mutter Sarah aus Kenia nach St. Johann am Wimberg übergesiedelt, weil die Mama ihrer neuen Liebe gefolgt war. Ihr späterer Adoptivvater schloss sie schnell wie ein richtiger Vater ins Herz. Er war es auch, der sie im Winter auf den Berg mitnahm, um mit ihr die ersten Schwünge im Schnee beizubringen. Ihr neues Hobby war keine Liebe auf den ersten Blick. "Zu Beginn gefiel mir das Skifahren überhaupt nicht, früher war es mir immer zu kalt", sagt Simader.

Erst als sie älter wurde, begann sie den Sport zu schätzen. Sie stellte sich auch immer besser an und wechselte nach der Grundschule auf die Ski-Hauptschule nach Schladming, wo sie ihre Begabung schon bald einem größerem Publikum zeigen konnte, sie gewann die steirische Meisterschaft in der Abfahrt, im Riesenslalom und in der Kombination. Sie war eine Hochbegabte junge Skifahrerin mit glänzenden Perspektiven.