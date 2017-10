28. Oktober 2017, 17:31 Uhr Ski alpin Über Rebensburg regnet es Champagner









Viktoria Rebensburg saust beim Riesenslalom in Sölden den Gletscher hinunter - so schnell wie keine andere Fahrerin.

Nur beim Champagner-Entkorken hat sie dann einen deutlichen Rückstand.

Von Johannes Knuth , Sölden

Viktoria Rebensburg steckte dann ein bisschen in Schwierigkeiten. Von rechts kam Tessa Worley, die Zweite, von links Manuela Mölgg, die Dritte. Nur Rebensburg, die gerade den Riesenslalom von Sölden gewonnen hatte, hatte ihre Schampusflasche bei der Siegerehrung noch nicht entkorkt. "Eigentlich bin ich ja ein Profi", sagte Rebensburg später, bei Familienfesten sei sie stets zuständig, die großen Flaschen zu öffnen. Andererseits lag ihr bis dato letzter Besuch auf der höchsten Erhebung eines Weltcup-Podiums eineinhalb Jahre zurück. Da kommt man bei diesem fröhlich-behördlichen Akt im Ziel schon mal aus der Übung.

Irgendwann, mit handgestoppten 20 Sekunden Rückstand auf die Konkurrenz, kam Rebensburg doch noch ihrer Pflicht nach. Alle bekamen etwas ab, Worley, Mölgg, Rebensburgs Teamkolleginnen, die im Zielraum gewartet hatten, die Betreuer, der neue Cheftrainer Jürgen Graller. Das Personal im deutschen Frauen-Ressort hatte in den vergangenen Jahren nicht allzu vielen Zeremonien beigewohnt, da tat ein Champagnerregen beim ersten Weltcup des Winters ganz gut. Champagner zum Auftakt?

Vieles gelaufen, aber wenig nach Plan

Sie hatten im Deutschen Skiverband vielleicht heimlich gehofft auf diesen "hammermäßigen" Erfolg, wie Rebensburg ihn am Samstag immer wieder klassifizierte. Aber fest eingeplant hatte sie ihn sicher nicht. Da war zum einen Rebensburgs eineinhalbjähriger Sabbatical, sie hatte zuletzt im März 2016 einen Weltcup gewonnen, einen Riesenslalom in St. Moritz. Zwischen damals und jetzt lag zum anderen ein Winter, in dem für die 28-Jährige vieles gelaufen war, aber wenig nach Plan.

Sie brachte anschließend eine gute Vorbereitung hinter sich, anders als in den Wintern zuvor, als sie sich vor Sölden mal verletzte, mal mit der Abstimmung ihres Materials haderte. Aber so ein stimmiger Sommer hat auch seine Tücken, weil der Fahrer unbedingt zeigen will, was er eingeübt hat - auf der schweren Gletscherrampe in Sölden aber "die Gelassenheit bewahren muss", wie Rebensburg sagte. "Von der Anspannung her", fand sie, "war das mit das Extremste für mich."

Sölden hatte die Skiprofis würdig empfangen, eine Schneedecke hatte sich wie Puderzucker über den Gletscher gelegt. Die Windböen, die am Samstag über den Hang rauschten, zwangen die Jury allerdings dazu, den Start nach unten zu verlegen, direkt vor den 65 Grad steilen Mittelbau. Das trieb dann sogar einige Favoriten in die Verzweiflung. Rebensburg gelang zunächst die beste Darbietung im Steilen, sie warf es dafür in der Ausfahrt zum Flachstück fast aus dem Kurs - dort, wo die Fahrerin ihr Tempo ins Flache retten muss, eine Torfolge über Gut und Schlecht richtet. Trotzdem Platz drei für die Deutsche, nicht mal eine halbe Sekunde trennten sie von der Italienerin Mölgg, der Klassenbesten im ersten Lauf.