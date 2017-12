3. Dezember 2017, 13:59 Uhr Ski alpin "Mangelndes Selbstvertrauen war mein großes Problem"









Die Ski-Rennnläuferin Lindsey Vonn spricht im Interview über die zwei Seiten des Berühmtseins und warum sie eine Einladung von Donald Trump ablehnen würde.

Interview von René Hauri, Lake Louise

Lindsey Vonn ist zurück in Lake Louise, ihrem Lieblingsort im Ski-Zirkus: 18 ihrer 77 Siege hat sie in den kanadischen Rocky Mountains gefeiert. Selbst im Unglück hat sie hier Glück: Ihr schwerer Sturz am Freitag hätte vermutlich an jedem anderen Ort einen Krankenhaus-Aufenthalt zur Folge gehabt. In Lake Louise aber fuhr Vonn nach einigen bangen Minuten selbst ins Ziel. Im vergangenen Jahr fehlte die 33-jährige Rekordfahrerin in Kanda wegen einer Verletzung am Oberarm. Diesmal spazierte sie mit Hündchen Lucy durch das Hotel und nahm sich auf einem Sofa bei einem Glas Wasser Zeit für das Gespräch.

SZ: Mrs. Vonn, was tragen Sie lieber: Skischuhe oder Stöckelschuhe?

Vonn: Skischuhe sind bequemer. Meine Knie mögen High Heels nicht.

Trotzdem tragen Sie sie oft auf roten Teppichen und in TV-Shows. Wie wichtig ist es Ihnen, im ­Rampenlicht zu stehen?

Es macht Spaß, und es ist auch gut für den Skisport. Ich möchte diesen in Amerika bekannt machen.

Sie sehen sich als Promoterin des Skisports?

Ja sicher. Wenn wir Leute haben wie Bode Miller oder Mikaela Shiffrin, dann hilft das. In den USA zeigen sie nur ­wenige Rennen im Fernsehen und auch dann nur als Teilaufzeichnung.

Was bedeutet es Ihnen persönlich, die Scheinwerfer auf sich zu ziehen?

Ich weiß nicht, was nach meiner Karriere kommt. Wenn ich bekannt bin, habe ich viel mehr Möglichkeiten. Ich möchte die Tür einmal aufstoßen und dann später schauen, was kommt.

Sie sind die erfolgreichste Skifahrerin der Geschichte. Das reicht nicht, um in den USA berühmt zu werden?

Ich habe sehr viel gewonnen, aber der Olympiasieg war das Einzige, was die Leute in den USA registrierten. Ich hatte danach eine gute Strategie: Ich nutzte diese Aufmerksamkeit und besuchte Fernsehsendungen, seither bin ich bekannter. Es gehört viel Arbeit dazu, als Skifahrerin in den USA berühmt zu werden, man muss sich immer und überall präsentieren.

Dann machen Sie auf den roten Teppichen nur Marketingarbeit?

Nein, es macht auch sehr viel Spaß. Es ist doch ein Traum jeder Frau, einen Make-up-Artisten zu haben, jemanden, der dir die Haare macht, und schöne Kleidung zu tragen. Das ist etwas sehr Feminines. Ich mag es, eine schön aussehende Frau zu sein, wie in einem Film.

Sie waren mit Tiger Woods liiert, umgeben sich mit Sportstars wie Roger Federer oder Lewis Hamilton. Ist das Teil Ihrer Strategie?

Wir haben viel gemeinsam, deshalb sind viele meiner Freunde Sportler. Gut, Roger hat schon vier Kinder, der bewegt sich in einer anderen Liga. Aber Lewis, ich und andere erleben ganz Ähnliches. Wir stehen enorm unter Druck und sind oft in den Medien. Das gehört zwar zu unserem Job, einfach aber ist das nicht.

Hamilton gilt als Popstar der ­Formel 1. Sind Sie das Pendant zu ihm im Skizirkus?

Man kann uns durchaus vergleichen. Er geht seinen eigenen Weg, ich mache das auch. Es gibt Leute, die sagen, ich solle mich nicht mehr auf roten Teppichen bewegen, die sagen, ich würde immer nur schauspielern. Aber das ist meine Persönlichkeit, und ich denke, das ist auch ganz gut für den Sport.

Gibt es Momente, in denen es Ihnen schwerfällt, eine öffentliche Person zu sein?

Es lastet manchmal schwer auf meinen Schultern, aber es gehört dazu. Irgendwie muss ich das hinkriegen.

Sie geben viel von sich preis, bieten Angriffsflächen. Erleben Sie Anfeindungen?

Es gibt einige, die mich nicht mögen.

Mit welchen Folgen?

In den sozialen Medien passiert da oft etwas. Ich versuche zwar, die Dinge nicht zu ­lesen, aber manchmal sehe ich es halt trotzdem. Es gibt Leute, die schreiben: "Ich hoffe, dass du beim Skifahren über einen Abhang stürzt und stirbst."

Wehren Sie sich dagegen?

Am Anfang ja. Weil ich dachte: Wie blöd können solche Menschen denn eigentlich sein? Aber beginnt man erst einmal damit, sich zu wehren, kann man das Ganze kaum noch aufhalten. Diese Menschen sind moderne Schläger, Cyberschläger. Die beste Strategie ist, sie zu ­ignorieren.

Hinter Ihrem Image steckt viel Arbeit. Jetzt wollen Sie bei einem Männerrennen antreten. Ist das ein ­weiterer Marketing-Gag?

Ich brauche diese Art der Aufmerksamkeit nicht. Ich habe den Wunsch seit fünf Jahren. Damals konnte ich mit den Männern im Training immer mithalten - ich möchte wissen, wie ich jetzt dastehe. Es ärgert mich und ist sehr schade, dass Leute behaupten, ich würde nur wieder ins Scheinwerferlicht wollen. FIS-Renndirektor Markus Waldner nannte mich eine Prinzessin? Das ist nur respektlos! Ich habe so viel erreicht, dass ich diese Chance verdient habe.

Sie wollen hier in Lake Louise gegen die Männer antreten, wo Sie schon so oft gewannen. Weshalb nicht in Kitzbühel oder Wengen?

Mein Ziel ist ja nicht, Letzte zu werden. (lacht) Lake Louise ist der einzige Ort, an dem wir ähnliche Pisten haben. Es ist das einzige Rennen, bei dem ich nicht klar im Nachteil wäre.

Haben die Männer Angst vor Ihnen?

Ein Aksel Svindal oder ein Kjetil Jansrud wissen, dass ich sie nicht schlagen werde. Sie unterstützen mich auch bei meinem Plan. Möglich, dass die Jüngeren etwas Bammel haben. Aber das ist ja die Frage: Wie schnell werde ich sein?

Sie jagen derzeit bereits einen Mann: Ingemar Stenmark. Er hat 86 Triumphe, Sie 77. Wie wichtig ist es Ihnen, seinen Rekord zu knacken?

Das ist mein ganz großes Ziel. Diese Saison stehen zwar erst einmal die Olympischen Spiele im Vordergrund, danach werde ich aber alles geben für diesen ­Rekord. Neun Siege aufzuholen, das ist viel, aber ich habe schon in manchem Winter mehr Rennen gewonnen.

Sie planen also die nächsten zwei Jahre. Danach ist Schluss?

Das hängt davon ab, wie es meinem rechten Knie geht. Will ich schnell sein, ist das mit viel Arbeit verbunden. Es braucht Zeit, es braucht Energie.

Bei Groß-Anlässen fehlten Sie oft verletzt oder verletzten sich während des Events. Sind Sie bei Winterspielen und WM zu ehrgeizig?

Ich trainierte immer so hart für die großen Events. Ja, vielleicht war es manchmal zu viel. Im Skisport gibt es viele ­Verletzungen - blöd ist nur, wenn das ­Timing nicht stimmt. Ein Fehler bei Olympia, und schon ist es wieder vorbei, muss man wieder vier Jahre warten auf die nächste Chance.

Sie haben auch Sotschi 2014 ­verpasst . . .

. . . es war sehr schwer für mich, das zu akzeptieren. Ich hatte mit angerissenem Kreuzband alles gegeben. Was hätte ich noch tun sollen? Es passierte einfach. (Das Kreuzband riss ganz.)

Besteht Ihr Leben einzig aus der Jagd nach Rekorden und Medaillen?

Nein, aber es ist dieser Abschnitt in meinem Leben, in dem ich so viel gewinnen möchte wie möglich. Ich fahre Ski, seit ich zweieinhalb Jahre alt war, es ist die einzige ­Sache, die ich derzeit tun kann.