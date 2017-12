27. Dezember 2017, 17:26 Uhr Ski alpin Ein Reflex, um zu vergessen









Die letzte Männer-Abfahrt des Kalenderjahres in Bormio steht nach zwei tödlichen Trainingsunfällen unter dem Eindruck der Sicherheitsdebatte.

Die Athleten entwickeln unterschiedliche Strategien, um damit umzugehen.

Von Johannes Knuth , Gröden

Die schweren Gedanken kamen einfach so, sagt der Skirennfahrer Andreas Sander, wie ein Gast, der sich nicht angekündigt hat. "Ich habe mich gefragt: Warum lässt du das so an dich ran? Aber da kann ich ja nichts machen." Die Trauer ist eben nie so, wie man sie sich ausmalt, vor allem, wenn der Tod einen Bekannten aus dem Leben reißt wie den Franzosen David Poisson. Sie kannten ihn alle gut, die Amerikaner, Norweger, Deutschen, Italiener, die sich am 13. November in Copper Mountain auf den neuen Winter vorbereiteten, als die Kunde aus Kanada von Poissons Unfalltod eintraf. "War eine harte Zeit", sagt Sander heute. "Da muss man erst mal so weit sein, dass man wieder rausgeht."

Die Abfahrer sind mittlerweile nach Bormio weitergezogen, die beinharte Stelvio-Piste steht an diesem Donnerstag mal wieder im Programm, nach dreijähriger Pause. Der alpine Skibetrieb preist bei dieser Gelegenheit gerne die Gefahren, die Hochgeschwindigkeitskurven auf der Stelvio etwa, durch die der Amerikaner Bode Miller mal auf einem Ski navigierte. Doch der Skibetrieb ist halt auch ein anderer, seitdem Poisson Mitte November die Kontrolle verlor, durch zwei Netze rauschte und gegen einen Baum prallte. Und weil Anfang Dezember der 17-jährige Deutsche Max Burkhart bei einer zweitklassigen Abfahrt in Lake Louise starb, steht auch der Ritt auf der Stelvio im Schatten der Nachdenklichkeit.

Die Abfahrt nennen sie die Königsdisziplin, es geht um Mut und Gefahren - Gefahr verkauft sich nun mal besser als Sicherheit. Auch deshalb schauen alle nach Bormio, Garmisch oder Kitzbühel. Die Weltcup-Abfahrten haben Karrieren zerstört, sie haben Karrieren aber auch in neue Sphären gehoben, das Schöne konnte es ohne das Gefährliche nicht geben. Dass das Risiko dabei immer auch ein tödliches war, hatte die Karawane lange aus dem Bewusstsein verdrängt, bis November war die letzte Tote die Französin Regine Cavagnoud, 2001. Erst nach schweren Unfällen in der jüngeren Vergangenheit wurden die Zweifel stärker, ob der Preis für das Spektakel nicht zu hoch ist. Nach zwei Todesfahrten binnen eines Monats sowieso.

Sander ist dankbar für schwere Gedanken

Die Fälle sind unterschiedlich, Poisson stürzte auf einer schlechter gesicherten Trainingspiste in Nakiska, Burkhart rauschte offenbar nach einem Fahrfehler ins Netz, die Behörden ermitteln noch immer. Derweil geht es weiter, Bormio, Wengen, Kitzbühel. Die Fahrer sagen in diesen Tagen meist das Übliche, dass es ihnen gut geht und so, es ist wohl auch ein Reflex, um zu vergessen. Sie funktionieren, bei den Deutschen läuft es sogar so gut wie seit Jahren nicht mehr. Aber geht das einfach so: dass man weiter funktioniert?

Sander, der bislang konstanteste Deutsche, sagt, er sei mittlerweile dankbar für die schweren Gedanken. Er rede darüber, Reden ist oft besser als Verdrängen, es schafft Platz für neue Gedanken. "Ich habe mit meiner Frau telefoniert, mit meinen Eltern, vielleicht bin ich deshalb darüber weg gekommen", sagt er. Sander hat den Franzosen auch gesagt, dass sie immer mit ihm sprechen können. Abfahrer tragen großen Respekt vor den Kollegen und dem Risiko in sich, das jeder auf sich lädt, nichts verankert dieses Gefühl so tief wie der Tod eines Kollegen. "Es ist vielleicht auch Schicksal", sagt Sander, "es kann auch passieren, wenn ich in den Zug steige oder ins Flugzeug. So muss ich es sehen, sonst kann ich die Abfahrt nicht bewältigen. Ich weiß natürlich nicht, was nach der Saison bei mir passiert, wenn man das mal sacken lässt."