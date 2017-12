3. Dezember 2017, 18:22 Uhr Ski alpin Der erste Podestplatz seit 13 Jahren









Thomas Dreßen wird in der Abfahrt von Beaver Creek Dritter.

Er selbst hat mit dem Erfolg nicht gerechnet.

Das deutsche Ski-Team hofft auf einen mentalen Schub nach dem Kreuzbandriss von Felix Neureuther.

Von Johannes Knuth

Das Wichtigste, sagt der Skirennfahrer Thomas Dreßen, sei die Geduld, er habe das erst in diesem Sommer wieder erlebt. Er investierte viel Zeit, die Fortschritte stellten sich schleppend ein, aber mittlerweile klappe es ganz gut, die Erziehung seines Jack-Russell-Terriers, den Dreßen und seine Freundin sich im Sommer angeschafft haben. "So eine Abfahrt ist definitiv hart", sagt Dreßen, er lacht. "Aber es dauert sicherlich länger, einen Hund zu erziehen." Und jetzt?

Der alpine Winter nimmt in Nordamerika gerade Fahrt auf, und mit Dreßens Gewerbe, der Abfahrt und dem Super-G, verhält es sich schon ein wenig wie mit der tierischen Erziehung: Sie ist aufreibend, aber wer geduldig ist, wird meistens entlohnt. Dreßen wurde vor einer Woche zweimal 14. in Lake Louise, Zehnter im Super-G in Beaver Creek. Der Bringer war dann freilich die Abfahrt am Samstag, Platz drei hinter den Branchenführern Aksel Lund Svindal aus Norwegen und Beat Feuz aus der Schweiz. Beaver Creek ist nicht irgendeine Abfahrt, als Hermann Maier die Piste bei der WM 1999 erstmals inspizierte, raubte der Steilhang sogar dem unerschrockenen Österreicher den Atem: "Nichts hat man mehr gesehen, so steil war das", erzählte er einst im Interview. Maier liebte Beaver Creek, nirgends war er so erfolgreich.

Die Raubvogelpiste in den Rocky Mountains hat es diesmal nun auch mit dem Deutschen Skiverband gut gemeint, das Wochenende war schon vor dem Riesenslalom (nach Redaktionsschluss, Anm.) ein historisches. Dreßen sicherte dem DSV das erste Podest im Schnellfahrbetrieb seit 2010 (Stephan Keppler, Super-G). Das vorerst letzte Mal, dass einem deutschen Abfahrer Einlass zum Podium gewährt wurde, liegt gar 13 Jahre zurück (Max Rauffer). Es war also auch der erste Podestbesuch, seit Mathias Berthold die Aufsicht bei den DSV-Männern innehat - was beachtlich ist, weil Berthold und Christian Schwaiger bei ihrem Amtsantritt vor drei Jahren just dieses Ziel für die gescholtenen Schnellfahrer ausriefen.

Viele lächelten, aber jetzt lächeln sie nicht mehr, sondern beobachten, was die Deutschen so treiben. Sie haben ja nicht nur Dreßen für die Elite geschult, auch Andreas Sander, Siebter am Samstag, und Josef Ferstl; alle haben sich bereits für Olympia in Südkorea eingeschrieben. Drei Fahrer mehr also als in Sotschi 2014, dem Tiefpunkt für das DSV-Speedressort. Dass Dreßen, 24, nun der Erste der neuen Generation ist, der aufs Podium vorstößt, überrascht; kaum ein Gut ist in der Abfahrt ja so wertvoll wie die Erfahrung. Er habe damit zu diesem Zeitpunkt auch "nicht gerechnet", sagt Dreßen am Tag danach ins Telefon. Andererseits: Ganz zufällig ist ihm das alles auch nicht zugefallen.

Dreßen stammt aus Mittenwald, er hospitierte im Ski-Internat Neustift in Österreich (wo er sich einen ordentlichen Tiroler Dialekt antrainierte), fuhr dann für den TSV Gilching, der seinen Vater als Trainer engagierte. Als der Vater 2005 bei einem Seilbahnunglück in Sölden starb, war das ein Schock, aber Dreßen machte weiter, es war ja ihr gemeinsamer Traum: dass er irgendwann im Weltcup fährt. Dreßen gewann bei der Junioren-WM Silber in Abfahrt und im Riesenslalom, entschied sich für die schnellen Übungen, debütierte im Februar 2015 im Weltcup. Er überholte sich nie selbst, arbeitete geduldig seinen Lehrplan ab, leuchtete erst die schweren Pisten aus, bevor er was riskierte. Er stieß in den Kreis der besten 25 vor, arbeitete im Sommer noch mal an der Fahrtechnik, am Slalom; er will in Pyeongchang auch in der Kombination starten. Er riskiert mittlerweile mehr, Dreßen trägt schon diese Lust in sich, wild zu sein, das haben sie im DSV bei den Schnellfahrern früher oft vermisst. Aber er kennt auch seine Grenzen.

Dreßens größte Kompetenz, sagt Berthold, sei freilich, dass er "so konsequent dahinter" sei, bei allem, was er tue. "Wenn's was machst, machst es gescheit", sagt Dreßen, das hätten ihm die Eltern vermittelt. "Ich will nicht zurückblicken und sagen: Hätt' ich das oder jenes besser gemacht."

Wie Dreßen am Samstag den Steilhang fuhr, das war ein Zeugnis seines neuen Mutes. Der Hang kippt nach links, ins Nichts, die Fahrer müssen aber nach rechts steuern, dann in eine scharfe Links-Rechts-Links-Kombination, es ist eine einzige Gemeinheit. Dreßen? Fuhr ruckelfrei, unaufgeregt, wie ein Kapitän, der regungslos auf der Kommandobrücke wacht, während ihm ein Orkan um die Ohren fegt. Das Podium im Abfahrtssport ist ein exklusiver Zirkel, ein dritter Platz kann da schon mal eine ganze Auswahl vitalisieren. Berthold erinnert an die Frauen, die er lange im DSV betreute, "die sind immer besser geworden, aber erst als die Podiums kamen, haben sich plötzlich ganz neue Bereiche geöffnet. Da spielt sich vieles im mentalen Bereich ab".

Wer Dreßen im Training schlägt, das wissen die Kollegen jetzt, darf sich auch im Rennen auf einen der Hauptgewinne hoffen. Auf Berthold wartet nun freilich auch die Aufgabe, die Erwartungen zu dämpfen, die Dreßen geweckt hat; viele Medaillenhoffnungen haben die alpinen Männer ja nicht - auch wenn Felix Neureuther zuletzt bekräftigte, dass er nach seinem Kreuzbandriss für den Olympia-Slalom in Südkorea fitwerden wolle. Dreßen ist zumindest einer, der sich schwer aus der Ruhe werfen lässt. Er ist so bodenständig wie unaufgeregt, fährt im Sommer gerne Motorrad, aber "ganz entspannt", mit der Harley. Und er weiß: Nach allem, was er erlebt hat, gibt es Schlimmeres als ein schlechtes Skirennen.