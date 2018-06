3. Juni 2018, 17:33 Uhr Handball "Vizeburg" ist Meister

Flensburg ist Deutscher Meister, Torwart Mattias Andersson (Mitte) reckt die Schale in die Luft.

Die SG Flensburg-Handewitt wird am Ende einer Handball-Saison mit wilden Wendungen zum zweiten Mal Deutscher Meister.

Im entscheidenden Spiel müht sich Flensburg zu einem knappen 22:20 gegen Göppingen.

Von Carsten Scheele

Als sich die Nervosität endlich lichtete, hüpften die Flensburger wild durch ihre Halle. 700 Kilometer weiter südlich in Mannheim schlichen die Spieler der Rhein-Neckar Löwen bedröppelt übers Parkett. Die Handball-Bundesliga hat eines der nervlich aufreibendsten Saisonfinals erlebt - mit wilden Wendungen und dem glücklichen Ende für Flensburg, das mit Ach und Krach gegen Frisch Auf Göppingen den zwingend nötigen letzten Sieg sichern konnte. Die Flensburger feiern ihre erste Meisterschaft seit 2004, die Rhein-Neckar Löwen sind entthront.

Es war das würdige Ende einer arg kurzweiligen Saison, denn lange hatte es ausgesehen, als würden die Mannheimer nach 2016 und 2017 den dritten Titel in Serie einheimsen. Sie waren zur Stelle, als das Überraschungsteam Hannover-Burgdorf, das lange die Tabelle angeführt hatte, im Spätwinter absackte. Und als der THW Kiel sich früh selbst aus dem Rennen nahm. Noch Mitte Mai, kurz nach dem Sieg im DHB-Pokal, führten die Mannheimer die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an.

"Es ist total unwirklich, was ich gerade fühle"

Dann reihten sich seltsame Punktverluste aneinander: Niederlage in Berlin, Unentschieden in Erlangen, schließlich die wegweisende und peinliche Heimniederlage gegen Melsungen. "Wie ein Luftballon, der zerplatzt", beschrieb Löwen-Kapitän Andy Schmid das Dilemma seiner Mannschaft. Der Vier-Punkte-Vorsprung war futsch.

Deutsche Meister seit 2004 2003/04 SG Flensburg-Handewitt 2004/05 THW Kiel 2005/06 THW Kiel 2006/07 THW Kiel 2007/08 THW Kiel 2008/09 THW Kiel 2009/10 THW Kiel 2010/11 HSV Hamburg 2011/12 THW Kiel 2012/13 THW Kiel 2013/14 THW Kiel 2014/15 THW Kiel 2015/16 Rhein-Neckar Löwen 2016/17 Rhein-Neckar Löwen 2017/18 SG Flensburg-Handewitt

Und Flensburg packte zu. Wackelte zwar, fast über 60 Minuten im finalen Heimspiel gegen Göppingen, doch am Ende begann die Party mit den 6000 Zuschauern in der Halle. Die Spieler kugelten nach dem 22:20 (12:12) über den Platz und schrien ihre Nervosität, die sich aufgebaut hatte, frei heraus. Trainer Maik Machulla weinte völlig erschöpft ein paar Tränen. "Es ist total unwirklich, was ich gerade fühle", sagte Machulla beim Sender Sky.

Zwischenzeitlich war es sehr leise geworden in der Arena nahe der dänischen Grenze, weil die Göppinger über 55 Minuten lang als Spielverderber auftraten. Mit bloß sieben Feldspielern und zwei Torstehern war der Tabellenzehnte nach Flensburg gereist, doch Frisch Auf hielt blendend mit, führte zeitweise in den ersten 30 Minuten. Der famose Torhüter Primož Prošt fing mehrere freie Flensburger Würfe weg, SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke sah im Halbzeitinterview überhaupt nicht gut aus. Würde es wieder nicht reichen? Den Flensburgern haftete das böse Image des ewigen Zweiten an. "Vizeburg" wurde der Verein getauft, weil es nach dem Titel 2004 bloß siebenmal zur Vizemeisterschaft gereicht hat (zuletzt 2016 und 2017).

Als Kentin Mahé zu Beginn der zweiten Halbzeit seinen Siebenmeter sehr weit rechts am Tor vorbeisetzte, ahnten viele Zuschauer, dass dieser Tag auch böse enden könnte. Doch irgendwann konnten die dezimierten Göppinger läuferisch nicht mehr ganz gegenhalten. Bis zum 15:15 blieb es eng, dann begannen die Flensburger, ein paar Angriffe meisterlich abzuschließen. Die Göppinger Kräfte ließen nach, sie leisteten sich einen überflüssigen Wechselfehler. Flensburgs Ersatztorhüter Kevin Møller zeigte wichtige Paraden. Die SG erhöhte auf 18:16 und hielt diesen Zwei-Tore-Vorsprung, irgendwie, bis zum Schluss. Die Party konnte beginnen.