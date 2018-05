26. Mai 2018, 23:33 Uhr Schweiz "Barcelona hätte ich mir zugetraut"

Der frühere Bundesligaprofi Ludovic Magnin über seine Karriere als Spieler - und als Trainer des Schweizer Pokalfinalisten FC Zürich.

Interview von Peter M. Birrer und Christian Zürcher

Es gibt nicht viele Spieler, die mit zwei verschiedenen Klubs deutscher Meister geworden sind - zwei Klubs, die dazu noch weder FC Bayern oder Borussia Dortmund heißen. Dem Schweizer Ludovic Magnin ist dieses Kunststück geglückt: 2004 gewann er das Double mit dem SV Werder Bremen, 2007 wurde er Meister mit dem VfB Stuttgart, er war als Linksverteidiger jeweils Stammspieler. Für die Schweiz nahm er an Welt- und Europameisterschaften teil. 2012 beendete er seine Profikarriere beim FC Zürich, dem früheren Verein vom kommenden Dortmunder Trainer Lucien Favre. Magnin begann seine Trainerkarriere in der Züricher Nachwuchsabteilung. Seit Februar trainiert er die Profis. An diesem Sonntag hat er im Pokalfinale gegen die Young Boy Bern die Chance auf seinen ersten Titelgewinn.

Herr Magnin, woran glauben Sie?

Dass im Leben mit viel Arbeit alles möglich ist.

Was heißt das in Ihrem Fall?

Es ist möglich, dass meine Trainerkarriere besser wird als meine Spielerlaufbahn.

Die war nicht so schlecht.

Die war gut! Ich habe zwar nicht in einem Topverein der Welt gespielt, aber mit meinem Können das Maximum erreicht. Trotzdem gibt es noch Träume, und Träume sollte man sich nicht nehmen lassen. Mein Sohn sagt immer: "Ich möchte einmal bei Real Madrid und Paris St. Germain spielen." Ich sage ihm: "Ja, aber du musst viel arbeiten, um das zu erreichen. Und: Das Risiko, dass es nicht gelingt, ist viel grösser als die Wahrscheinlichkeit, dass du es schaffst."

Träumen Sie auch von solchen Vereinen?

Sicher.

Haben Sie denn das Können dazu?

Das wird sich zeigen. Ich bin immer noch ein Trainerlehrling und habe soeben meine erste Stelle im Profifußball angetreten. Aber warum soll ich nicht den gleichen Weg einschlagen wie viele andere Schweizer Trainer? Diesen Anspruch habe ich, die Leidenschaft dafür ebenso. Darum sind Träume so wichtig. Wer keine mehr hat, für den wird das Leben schwierig.

Ludovic Magnin (damals noch beim VfB Stuttgart) geht nach einem Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg im August 2009 vom Platz. (Foto: Morris Mac Matzen/REUTERS)

Sie haben im Februar Uli Forte als Trainer des FC Zürich abgelöst. Wenn man auf die Tabelle schaut, war Zürich im Winter Dritter und ist jetzt Vierter. Hat sich der Trainerwechsel für den FCZ gelohnt?

Klar.

Warum?

3:0, 4:0, 3:3, 4:1 - im Letzigrund sind schon ein paar Treffer gefallen. Ich glaube, dass wir einen anderen Fußball spielen. Wir möchten eine andere Spielphilosophie umsetzen. Aber ich gebe Ihnen recht: Punktemäßig war mein Vorgänger besser. Aber das primäre Ziel war nicht der unmittelbare Erfolg, sondern etwas für die Zukunft aufzubauen.

Ihr Ziel ist es auch, mit dem FCZ schönen Fußball zu spielen. Wie schaffen Sie das?

Mit Trainingsübungen auf engem Raum, die Spieler müssen lernen, unter Druck mit dem Ball die richtige Lösung zu finden. Aber: Was ist schöner Fußball? Ich habe vielleicht eine andere Auffassung davon als Sie. Für die Engländer war Kick-and-rush der Stil, der ihnen am besten gefiel, Power, Kampf, nasse Trikots, alles. Aber für mich ist das kein schöner Fußball.

Sondern?

Das Spiel, das der FC Barcelona zu Zeiten von Hristo Stoichkov und Romario spielte: Ballbesitz, Rhythmuswechsel, Vertikalität, Intelligenz.

Sie hätten mit Ihrer Art, Fußball zu spielen, besser in die Premier League gepasst als nach Spanien.

Wieso? Kam kein Pass von mir an?

Sie waren kein Zauberer.

Ich konnte nicht fünf Übersteiger in Serie und trallali-trallala machen. Für das Tikitaka-Spiel sind aber nicht nur Zauberer gefragt. Es braucht Spieler mit Ballsicherheit und Verständnis für die Situation. Meine größte Stärke war die taktische Intelligenz, da habe ich kaum Fehler begangen. Ich brachte den Ball nach vorne und schlug auch gute Flanken. Ich hätte mir zugetraut, bei Barcelona zu spielen.

Ludovic Magnin (r.) bejubelt mit Mario Gomez (l.) dessen Tor zur 1:0-Führung gegen den FC Bayern München in der Saison 2007/2008. (Foto: Ronald Wittek/dpa)

Als Ihr Vorbild als Trainer gilt Lucien Favre.

Er ist für mich eine Inspiration. Wir telefonieren oft, tauschen uns aus. Das heißt aber nicht, dass ich alles so machen will wie er.

Zum Beispiel?

Ich möchte nicht im Detail darauf eingehen. Generell kann ich von mir sagen: In einigen Punkten gibt es für mich Schwarz oder Weiss, etwas dazwischen ist selten. Das ist vielleicht auch etwas, das mich einzigartig macht.

Wie können Sie Favre inspirieren?

Ich bin näher an den jüngeren Spielern. Er fragt mich: "Wie machst du das mit dem Handy in der Kabine? Nimmst du es ihnen weg?" Ich antworte: "Es gibt Dinge und Trends, die kannst du im Leben nicht mehr beeinflussen, sonst verlierst du zu viel Energie."

Am Sonntag spielen Sie im Pokalfinale gegen den BSC Young Boys, der in der Schweiz die herausragende Geschichte der Saison geschrieben hat: Vom ewigen Verliererteam zum Meister. Trainer Adi Hütter wechsel als Belohnung in der kommenden Saison als Nachfolger von Niko Kovac zu Eintracht Frankfurt. Haben Sie ihm zu Titel und Transfer gratuliert?

Ich habe seine Nummer nicht. Aber ich sehe ihn ja am Sonntag, da kann ich das nachholen. Er hat Außergewöhnliches geleistet. YB hat den Titel geholt... Das war jahrelang undenkbar. Wie er sich gibt, wie er sich verhält, wie er sich kleidet, der Mann hat einfach Klasse.

In welchem Bereich ist der FCZ besser als YB?

Es ist schwierig, nach so einer Saison zu versuchen, bei YB etwas Schlechtes zu finden. Der Club hat so ziemlich alles richtig gemacht bis jetzt. Aber ich glaube schon, dass wir punkto Akademie und Ausbildung von eigenen Talenten etwas Vorsprung haben.

Warum gewinnt der FCZ den Cup?

Eigentlich spricht alles für YB. Das Spiel findet in Bern statt, auf Kunstrasen. Und YB ist Meister, YB hat das höhere Budget. YB hat eine Euphorie.

Gibt es wirklich nichts, das für den FCZ spricht?

Der Druck liegt bei YB. Entscheidend wird sein: Welche Mentalität bringen wir auf den Platz? Mentalität schlägt Qualität.