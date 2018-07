5. Juli 2018, 12:02 Uhr Schweden im Viertelfinale Wie machen die Schweden das?

Erstmals seit 24 Jahren steht Schweden im Viertelfinale einer Fußball-WM.

Was bei den Schweden definitiv wichtiger ist als bei anderen: das Kollektiv.

Dass sie ihre Gegner in Sicherheit wiegen, um dann selber zuzuschlagen, gehört zu einem Muster ihres Spiels. "Sie haben unserem Spiel das Flüssige genommen. Sie haben es irgendwie verklebt", sagte etwa der Schweizer Trainer Vladimir Petkovic nach dem verlorenen Achtelfinale.

Nun muss sich England als nächster Gegner mit der Klebe-Taktik beschäftigen.

Von Claudio Catuogno , Sankt Petersburg

Die "Superettan", zu Deutsch: "Supereins", macht sich größer, als sie in Wahrheit ist, die Supereins ist die zweite schwedische Liga. Deren Meister war im letzten Jahr der IF Brommapojkarna, der Stockholmer Stadtteilklub stieg dann in die Fotbollsallsvenskan auf, so heißt die Profiliga. Der einstige Europacupteilnehmer Helsingborgs Idrottsförening landete in der Superettan auf dem siebten Platz, solide Mittelklasse in einer insgesamt biederen Zweitklassigkeit. Womit man auch schon beim 1:0 (0:0)-Triumph der schwedischen Nationalelf am Dienstag gegen die Schweiz angelangt wäre, im Achtelfinale von Sankt Petersburg: Andreas Granqvist, der Kapitän der Schweden, wird nach der WM vom FK Krasnodar nach Helsingborg wechseln, zu seinem Heimatklub. Kommt er womöglich mit einer Medaille um den Hals?

Bei der WM in Russland gibt es gerade ein Schwedenrätsel zu lösen: Auch die Schweden machen sich ja schon eine ganze Weile größer, als sie eigentlich sind. Wie schaffen sie das? In der Qualifikation die Holländer hinter sich lassen? In der Relegation die Italiener heim an den Strand schicken? Jetzt die ambitionierten Schweizer rauswerfen, denen es mal wieder gar nichts gebracht hat, dass sie in der Fifa-Rangliste als Nummer sechs geführt werden, die Schweden nur als Nummer 24? Und die einzigen Deutschen in der Arena von Sankt Petersburg, das waren am Dienstag Hunderte Fans, die in Erwartung des sicheren Gruppensiegs schon die Tickets gekauft hatten. Aber Gruppensieger waren dann nicht die Deutschen geworden, sondern die Schweden.

Also, wie machen die Schweden das?

Der Anteil, den Sofie Granqvist daran hat, die Ehefrau von Andreas Granqvist, ist rasch erzählt. Sie erwartet ihr zweites Kind, errechneter Geburtstermin war der Tag des Achtelfinales. Aber Frau Granqvist bestand darauf, dass der Kapitän bei seiner Mannschaft bleibt. Bis zum Ende.

Die Gruppe bleibt weiter intakt, und das ist bei den Schweden definitiv wichtiger als bei anderen: das Kollektiv. Ihre Vereine heißen FC Toulouse und Al-Ain Abu Dhabi, Celtic Glasgow und Hamburger SV, und derjenige, der als Individualist noch am meisten heraussticht, ist der Stürmer Emil Forsberg von RB Leipzig. Forsberg erzielte gegen die Schweiz den Siegtreffer (66.) und sprach danach vom "glücklichsten Tag meines Lebens".

Aber nach dem Abpfiff sangen die schwedischen Fans nicht etwa seinen Namen. Sondern den des Trainers Janne Andersson. Der Star ist im Fußball immer nur dann der Trainer, wenn sich auf dem Platz kein Spieler aufdrängt für diese Rolle, selbst wenn dieser Trainer zuvor IFK Norrköping trainiert hat. Ob er da auch eine Art Symbol sei, wurde Andersson gefragt. Nun, antwortete er, "das ist für mich natürlich surreal: in Sankt Petersburg an der Seitenlinie zu stehen, und die Leute singen meinen Namen. Wenn ich ein Symbol sein soll, kann ich damit leben. Aber es geht nicht um mich, es geht um das Team."