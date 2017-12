15. Dezember 2017, 09:09 Uhr Schalke 04 Das Matchglück des Domenico Tedesco









Schalke 04 klettert auf Platz zwei der Bundesliga-Tabelle.

Die Elf von Domenico Tedesco hat in der Hinrunde oft Matchglück.

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Als Christian Heidel vor anderthalb Jahren den Wolfsburger Verteidiger Naldo in einem Hotel in Hamburg traf, hat er ihm viele tolle Dinge über Schalke 04 erzählt, von denen er in Wahrheit keine Ahnung hatte. Der neue Manager hatte seinen Dienst noch gar nicht richtig begonnen, er kannte den Verein nur aus der Mainzer Ferne, aber seine Schilderungen über einen verrückten Klub im ständigen Ausnahmezustand, der von Millionen geliebt, von den Fans nie alleingelassen und von der Boulevardpresse dauerbelagert wird, erfüllten ihren Zweck: Sie weckten Naldos Abenteuerlust. Viele Leute hätten ihn damals gefragt, warum er zu diesem unheilbar unruhigen Verein gehe, erzählte er nun, aber er hat es nicht bereuen müssen, Heidel hatte geflunkert, aber die Wahrheit gesagt: "Die Emotionen in diesem Klub sind einzigartig", schwärmt Naldo.

Zu besichtigen war das auch nach dem 3:2-Sieg gegen den FC Augsburg, der Schalke auf den zweiten Tabellenplatz hob und Trainer Domenico Tedesco beim Abpfiff in den Zustand von Ekstase versetzte.

Knapp 60 000 Besucher (abzüglich der heldenhaften FCA-Fans, die mitten in der Woche angereist waren) taten es dem Trainer gleich. Sie bejubelten das glückliche Ende einer Partie, die als Spektakel in Erinnerung bleibt, obwohl sie über weite Strecken durch die taktischen Vorgaben gefesselt war. Die Aussicht auf den ersten Platz hinter dem FC Bayern hatte Tedesco nicht dazu verführt, seine Leute in einen Heimspiel-Sturmlauf zu schicken. Er kennt die natürlichen Grenzen seiner Mannschaft.

Matchglück als typisches Phänomen der Schalker Hinrunde

Stattdessen verordnete er eine Strategie, die vor allem darauf zielte, die Gäste an offensiver Entfaltung zu hindern. Bis zur Pause passierte vor den beiden Toren so wenig, dass man die Tore auch hätte umdrehen können, doch das empfand Tedesco nicht als Versäumnis. Sein Team habe "eine intelligente erste Halbzeit gespielt", lobte der Trainer, "es war unser Ziel, durch kontrollierte Spieleröffnung und viel Ballbesitz den Gegner in Schach zu halten."

Als Franco di Santo kurz vor und Guido Burgstaller kurz nach der Pause die Tore zum 2:0 erzielten, dürfte Tedesco mit seinem Plan zufrieden gewesen sein. Es waren zwei Treffer, die blendend aussahen (vor allem di Santos schickes 1:0), aber ohne Andeutung fielen. Mit dem 0:2 im Rücken gab Augsburg seine defensiven Stellungen auf, Schalke bekam den Platz zum Kontern. Eine gute Ausgangslage, wie die Schalker wohl etwas zu gern glaubten. Allerdings fehlte ihnen außer dem verletzten Konterspezialisten Leon Goretzka auch die Stabilität in der Deckung. Das 1:2 durch Caiuby steigerte die Fehlerquote der Schalker, die nun aussahen, als seien sie Gäste im eigenen Stadion; Michael Gregoritschs 2:2 (79.) per Elfmeter nach Foul von Bastian Oczipka war keine Überraschung.

Schalke genügte als Antwort ein einziger zielstrebiger Angriff, der, wie so oft, von der Leitfigur Amine Harit vorgetragen und von Daniel Caligiuris Elfmetertor gekrönt wurde (3:2/83.). Torwart Ralf Fährmann sprach von einem "absoluten Charakter-Sieg", aber es ist keine Beleidigung, wenn man den Erfolg auch unter der Rubrik Matchglück einordnet. Da dies ein typisches Phänomen der königsblauen Hinrunde ist, lässt sich schlussfolgern: Schalkes Glück hat unter Tedescos Regie Methode.

Naldo, 35, hat seinen Vertrag bereits bis 2019 verlängert.