In Östersund startet der Weltcup der Biathleten, es ist eine besondere Saison mit Olympia zum Höhepunkt.

Die deutschen Athleten müssen sich die Frage stellen, wie sie ihre tolle WM-Form von Hochfilzen bis dahin konservieren können.

Laura Dahlmeier und Simon Schempp sind erkrankt und fehlen zum Auftakt.

Von Volker Kreisl

Es war ein normaler Sommer. Ende März ging eine Biathlon-Saison zu Ende, danach folgte eine Pause im April, dann begann das Training, und ansonsten machten die deutschen Biathleten, was sie halt so machen im Sommer: Simon Schempp saß auf dem Mountainbike, Benedikt Doll saß in der Vorlesung und Laura Dahlmeier wanderte auf ein paar Fünftausender-Gipfel, diesmal in Peru.

Trainiert wurde auch, im üblichen Umfang: Konditionsaufbau, Radtouren auf Mittelmeerinseln, Trainingslager in den Alpen, interne Wettkämpfe, zuletzt Schneeeinheiten in Norwegen. Aber das sind nur Kalender-Termine. Außerhalb dieser Routine war es für die Biathlon-Nationalteams ein Ausnahmesommer, denn er klemmte zwischen zwei Ausnahme-Wintern.

Am Sonntag beginnt die Weltcupsaison 2017/18 mit den Mixed-Staffeln in Östersund in Mittelschweden, es ist der Auftakt zu einer Serie von sechs Stationen, die im Februar in die Olympischen Spiele in Pyeongchang in Südkorea übergeht. Für die meisten deutschen Biathleten werden dies besondere Wettkämpfe sein, für manche der Höhepunkt der Laufbahn. Nur, die normale Leistungssteigerung zum Olympiazenit, der übliche Vierjahres-Anlauf des Sports, ist durcheinander geraten. Denn die Läufer des Deutschen Skiverbands (DSV) hatten ihr Hochgefühl schon vor neun Monaten: bei der WM in Hochfilzen.

"Hast mal 'ne Minute? Wenn das 60 Leute sagen, ist das auch 'ne Stunde", sagt Dahlmeier

Sieben Goldmedaillen wurden es, acht Plaketten insgesamt, zwei davon mit den Staffeln. Etwas mehr hatten zuvor nur die Norweger 2013 (achtmal Gold) geschafft, für die Deutschen war es dennoch eine nie für möglich gehaltene Ausbeute. Biathlonerfolge hängen in den meisten Verbänden von ein oder zwei Top-Akteuren ab, dem DSV gelangen aber Titel in allen Disziplinen und Geschlechtern, in den Einzeln wie in der Staffel, von Jüngeren wie von Älteren. Es war ein Achttausender vor dem Achttausender.

Diese Bilanz von Hochfilzen ist bei Olympia, wo noch mal ganz andere Termine und Beanspruchungen warten, nicht wiederholbar. Norwegen zum Beispiel erreichte ein Jahr später in Sotschi 2014 im Vergleich ein durchschnittliches Resultat (drei Titel). Und doch gelten die Deutschen seit Hochfilzen als die Top-Nation, fürs Publikum sind sie die Favoriten, in der Loipe die Gejagten. Und Laura Dahlmeier, die 24 Jahre alte Partenkirchnerin, die alleine fünf der sieben WM-Titel geholt hatte, spürt das allgemeine Gejagtsein auch neben der Loipe - meistens bei dem Satz: "Laura, kannst bitte kurz mal schnell?"

Den, sagt sie, höre sie mittlerweile "sehr, sehr oft". Spontananfragen für ein Gespräch, ein Autogramm, ein Selfie. Dahlmeier aber begann zu rechnen: "Hast mal 'ne Minute? Wenn das 60 Leute sagen, ist das auch 'ne Stunde!" Und sie kam zu dem Schluss, dass sie, obwohl sie sich natürlich über all dies freue, irgendwann sagen müsse: "Nein, ich kann nicht mal kurz."