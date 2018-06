6. Juni 2018, 23:18 Uhr Rücken- und Knieprobleme Özil verpasst wohl letzten WM-Test

Mesut Özil kommt nicht zur Ruhe: Erst verfolgte ihn die Debatte um die Fotos mit dem türkischen Präsidenten Erdoğan, jetzt plagt ihn noch eine Knieprellung.

Mesut Özil wird das letzte Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor der WM gegen Saudi-Arabien wohl verpassen. Neben den anhaltenden Rückenproblemen leidet der 29 Jahre alte Spielmacher des FC Arsenal unter einer Knieprellung, wie der DFB am Mittwoch bestätigte. Zuvor hatte die Bild-Zeitung über die Knieverletzung berichtet.

Weltmeister Özil fehlte am Mittwoch bei der geschlossenen Übungseinheit im Trainingslager in Eppan nach DFB-Angaben als einziger der 23 WM-Akteure auf dem Platz. Stattdessen absolvierte Özil wie schon am Vortag ein individuelles Programm im Fitnesszelt.

Die Nationalmannschaft wird nach einem abschließenden Training am Donnerstag nach Leverkusen fliegen, wo am Freitag von 19.30 Uhr an der letzte Test vor der Weltmeisterschaft in Russland stattfindet. Die deutsche Mannschaft startet am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko ins WM-Turnier. Weitere Gruppengegner sind Schweden und Südkorea.

Özil hatte am Dienstag nicht nur im Training, sondern auch beim Medientag des DFB gefehlt und sich so den Fragen der Reporter entzogen. Diskussionen abseits des Platzes hatte er mit dem gemeinsamen Fototermin mit dem türkischen Präsidenten Erdoğan und seinem Teamkollegen Ilkay Gündigan ausgelöst. Daraufhin hatte es auch einen Termin mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gegeben.