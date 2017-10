29. Oktober 2017, 11:30 Uhr Robert Lewandowski Münchens wichtigster Oberschenkel









Der FC Bayern ist zwar wieder Tabellenführer, doch die Auswechselung von Robert Lewandowski gegen Leipzig trübt die Stimmung.

"Ich denke, dass es nicht ganz so schlimm ist", sagt Jupp Heynckes und geht von einer Überlastung aus.

Nach der Münchner Kaderplanung darf eine Verletzung von Lewandowski niemals passieren - das ist ein Problem.

Von Martin Schneider

Joshua Kimmich ist ein fröhlicher Mensch. Er ist jung, erfolgreich, gerade freut er sich sehr auf das Spiel in Glasgow am Dienstag, weil das Champions League sei, sagt er. Weil die Stimmung im Celtic-Park so gut sein soll und er noch nie dort gespielt habe. Außerdem kickt Kimmich gerade in einer Mannschaft, die innerhalb kürzester Zeit aus einem Fünf-Punkte-Rückstand zur Tabellenspitze einen Drei-Punkte-Vorsprung gemacht hat.

Kleines Quiz: Wie müsste eine Frage lauten, dass so ein Spieler antwortet: "Ja, da würde ich mir Sorgen machen."

Schnelle Auflösung, die Frage war: "Würden Sie sich Sorgen machen, wenn Robert Lewandowski ausfällt?" Sie wurde gestellt, weil beim 2:0 der Bayern gegen Leipzig das passierte, was nach der Münchner Kadermathematik niemals passieren darf: eine Verletzung des besten und mehr oder weniger einzigen Stürmers.

Diagnose? "Wir können noch nicht sagen, was er genau hat"

Nun ging Lewandowski nach dem Spiel noch eigenständig und ohne Krücken durch die Interviewzone. Er sagte, in einer Szene rund um die 40. Minute habe es sich in seinem Oberschenkel wie bei einem Krampf angefühlt. Er denke, er könne am Dienstag spielen, aber er müsse die Untersuchung am Sonntag abwarten. Man muss aber dazu aber wissen, dass Robert Lewandowski offenbar ein relativ schmerzunempfindlicher Mensch ist.

Als er im vergangenen Jahr im Bundesligaspiel gegen Dortmund auf die Schulter fiel, meinte er unmittelbar nach dem Match, alles sei halb so wild, gegen Madrid könne er zu "100 Prozent spielen". Er konnte dann nicht spielen. Dass Trainer Jupp Heynckes ihn in der 44. Minute auswechselte (und nicht 60 Sekunden lang bis zur Halbzeit-Pause warten wollte), zeigte, wie fein die Antennen des FC Bayern auf das Wohlbefinden ihres einzigen Stürmers ausgerichtet sind.

"Wir können noch nicht sagen, was er genau hat. Ich denke, dass es nicht ganz so schlimm ist", gab Heynckes die bisher letzte Diagnose ab. Er rechne nicht mit einer "abrupten Muskelverletzung" sondern glaube eher an eine allgemeine Überlastung. "Das hat natürlich mit der Belastung der letzten Wochen zu tun. Er hat permanent gespielt, muss sich immer mit zwei bis drei Gegenspielern rumschlagen. Irgendwann zwickt dann der Muskel", meinte Heynckes.