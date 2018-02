20. Februar 2018, 07:14 Uhr Resultate vom Dienstagmorgen Zweimal Gold für Kanada

Bei den ersten Medaillen­entscheidungen am Dienstag in Pyeongchang hat das Eistanzpaar Virtue/Moir mit neuem Weltrekord gewonnen. Bei den Skifreestylerinnen in der Halfpipe siegte eine Landsfrau Sharpe. Die deutsche Cakmakli kam auf Platz acht.

Tessa Virtue und Scott Moir tanzten, als ginge es um ihr Leben - und holten Gold. Dabei übertrafen sie sogar noch die Weltrekord-Wertung des vor ihnen gelaufenen fränzösischen Paars. (Foto: Lucy Nicholson/Reuters)

Eistanz

Die Team-Olympiasieger Tessa Virtue und Scott Moir haben bei den Winterspielen von Pyeongchang ihre zweite Goldmedaille gewonnen. Acht Tage nach ihrem Erfolg im Teamwettbewerb mit Kanada siegten die Weltmeister auch in der Eistanz-Konkurrenz. Nach bislang noch nie erreichten 83,67Punkten im Kurztanz am Montag sowie 122,40 Zählern im Kürfinale verwiesen Virtue/Moir mit insgesamt 206,70 Punkten die französischen Europameister Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron (205,28) auf Platz zwei. Bronze ging an die US-Geschwister Maia Shibutani und Alex Shibutani (192,59). Die deutschen Meister Kavita Lorenz und Joti Polizoakis aus Oberstdorf erreichten mit 150,49 Punkten (59,99+90,50) den 16. Rang. Für Virtue/Moir war es nach Eistanz-Gold in Vancouver 2010 und Silber im Eistanz sowie in der Teamkonkurrenz in Sotschi 2014 bereits die fünfte olympische Medaille.

Ski-Freestyle

Goldwirblerin: Cassie Sharpe in Aktion beim Halfpipe-Finale der Frauen. (Foto: Kin Cheung/dpa)

In der Halfpipe hat die Kanadierin Cassie Sharpe mit 95,80 Punkten Olympia-Gold gewonnen. Silber sicherte sich die Französin Marie Martinod (92,60) vor Brita Sigourney aus den USA (91,60). Maddie Bowman, amerikanische Olympiasiegerin von 2014, stürzte in allen drei Finalläufen und wurde nur Elfte. Sabrina Cakmakli hat den Halfpipe-Wettbewerb mit dem achten Platz abgeschlossen. Der einzigen deutschen Teilnehmerin gelang am Dienstag als beste Leistung ein Lauf mit einer Wertung von 74,20 Zählern. Bei ihrer Olympia-Premiere vor vier Jahren in Sotschi war die Athletin aus Garmisch-Partenkirchen in der Qualifikation gescheitert, nachdem sie erst einige Monate zuvor vom Slopestyle zur Halfpipe umgestiegen war. Bei den Herren startet kein deutscher Ski-Freestyler.