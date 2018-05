27. Mai 2018, 16:01 Uhr Relegation 1860 München steigt in die 3. Liga auf

Nur ein Jahr nach dem Absturz in die 4. Liga steigt der TSV 1860 München wieder auf.

Im dramatischen Relegations-Rückspiel reicht den Münchnern nach dem Hinspiel-Erfolg in Saarbrücken ein knappes 2:2.

Auch Energie Cottbus schafft den Aufstieg in die 3. Liga.

Der TSV 1860 München hat den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga geschafft. Den Löwen reichte im Rückspiel der Aufstiegsrelegation ein 2:2 (0:1) gegen den 1. FC Saarbrücken, um nach nur einem Jahr in der Regionalliga in den Profifußball zurückzukehren. Das Hinspiel in Saarbrücken hatten das Team von Trainer Daniel Bierofka 3:2 gewonnen.

Es wurde - anders als erhofft - ein dramatisches Spiel für die Münchner. Die Gäste waren durch ein Eigentor von Löwen-Verteidiger Jan Mauersberger (33.) und einen Treffer von Sebastian Jacob (57.) zunächst 2:0 in Führung gegangen. Dies hätte ihnen zum Aufstieg gereicht, die Münchner hätten bei diesem Endstand in der Regionalliga verbleiben müssen. Doch in der letzten halben Stunde holten die Löwen auf: Hinspiel-Doppeltorschütze Sascha Mölders (66.) traf per Foulelfmeter, bevor Simon Seferings (83.) Sekunden nach seiner Einwechslung ausglich und den Aufstieg perfekt machte.

In einem spannenden und phasenweise sehr ruppigen Spiel zeigte Saarbrücken trotz des 2:3 zu Hause einen couragierten Auftritt. Die Münchner blieben lange weit hinter der starken Vorstellung des Hinspiels zurück, profitierten aber erneut von Torjäger Mölders - und von einer Leistungssteigerung nach der Pause.

Hinter den Löwen liegt ein emotionales Jahr: Nach der Niederlage gegen Jahn Regensburg in der Relegation der 2. Fußball-Bundesliga war der Traditionsclub wegen finanzieller Probleme gleich in die Regionalliga durchgereicht worden. Nach nur einem Jahr in der Viertklassigkeit darf der Verein nun wieder im besser bezahlten Fußball ran.

Auch Cottbus schafft den Sprung aus der Regionalliga

Ebenfalls den Aufstieg in die 3. Liga geschafft hat der frühere Bundesligist FC Energie Cottbus. Im Rückspiel der Aufstiegsrunde reichte den Lausitzern gegen den großen Außenseiter SC Weiche Flensburg ein 0:0 zum Sprung aus der Regionalliga.

Vor 20 056 Zuschauern im Stadion der Freundschaft tat sich der souveräne Meister der Nordost-Staffel lange Zeit schwer, durfte am Ende aber verdient jubeln. Energie hatte das erste Duell mit dem Nord-Champion drei Tage zuvor in Kiel mit 3:2 gewonnen. Von 2000 bis 2003 und erneut von 2006 bis 2009 spielte Cottbus insgesamt sechs Saisons in der Bundesliga.