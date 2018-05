24. Mai 2018, 19:32 Uhr Relegation gegen Saarbrücken 1860 München kommt dem Aufstieg nahe

Regionalligist 1860 München gewinnt das Relegations-Hinspiel bei Drittligist 1. FC Saarbrücken mit 3:2.

Sascha Mölders trifft doppelt, ein Saarbrücker sieht früh die Rote Karte.

Beim Rückspiel am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) kann 1860 den Drittliga-Aufstieg perfekt machen.

Bayernliga-Meister 1860 München hat das Hinspiel in der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga gegen den 1. FC Saarbrücken 3:2 (1:1) gewonnen. In Überzahl mussten die Löwen am Donnerstag zwar zweimal den Ausgleich hinnehmen, kamen durch den zweiten Treffer von Sascha Mölders (84. Minute) am Ende aber dennoch zum wichtigen Auswärtssieg.

Mölders (1. Minute) und Nico Karger (47.) hatten die Gäste jeweils früh in den beiden Halbzeiten in Führung gebracht. Tobias Jänicke (44.) und Patrick Schmidt (75.) sorgten vor 6800 Fans im ausverkauften Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen für den Ausgleich der Gastgeber. Saarbrückens Kevin Behrens hatte in der 25. Minute für ein Foul die Rote Karte gesehen.

Saarbrücken kämpfte sich nach den Gegentoren immer wieder gut zurück in die Partie, vergab aber fast ebenso viele Torchancen wie die Münchener. Beide Mannschaften scheiterten auch an Latte und Pfosten.

Das Rückspiel am Sonntag im Stadion an der Grünwalder Straße beginnt um 14.00 Uhr. Für den ersehnten Drittliga-Aufstieg reicht dem TSV 1850 München dann bereits ein Unentschieden.

1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München 2:3 (1:1)

Saarbrücken: Batz - S. Wenninger, Zellner, Kehl-Gomez, Mario Müller - Zeitz, M. Holz (67. P. Schmidt), Mendler - Jänicke, Jacob (46. Perdedaj), Behrens

1860 München: Hiller - Weeger, F. Weber, Mauersberger, P. Steinhart - Berzel (58. Köppel), Wein - Koussou (90. Görlitz), Karger (71. Kindsvater) - Ziereis, Mölders

Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken) - Zuschauer: 6800

Tore: 0:1 Mölders (1.), 1:1 Jänicke (44.), 1:2 Karger (47.), 2:2 P. Schmidt (75.), 2:3 Mölders (84.)

Gelbe Karten: M. Holz (1), Zeitz (1) / F. Weber (1), Wein (1)

Rote Karten: Behrens (25./grobes Foulspiel/Saarbrücken)