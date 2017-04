11. April 2017, 10:28 Uhr Real Madrid Gareth Bale hat ein Problem: Ronaldo









Für die Investition von 100 Millionen Euro Ablöse für Gareth Bale hat Real Madrid von dem Waliser noch nicht sehr viele Tore gesehen.

Das Problem: Im Offensivspiel der Madrilenen nimmt Cristiano Ronaldo die alles überstrahlende Stellung ein.

Viele Fans wollen sogar, dass Bale künftig häufiger auf der Bank sitzt.

Von Javier Cáceres, Madrid

Carlo Ancelotti ist ein Mann alter Schule, und mit manchen Dingen der neuen Fußballwelt hat er ein Problem. Vor ein paar Jahren begab es sich, dass er der heutige Coach des FC Bayern bei Real Madrid Trainer war und sich der teuerste Spieler des Teams, der Waliser Gareth Bale, über seinen Berater beim Präsidenten Florentino Pérez ausweinte. Der Grund: Er spiele auf der falschen Position.

"Früher gab es so etwas nicht", sagte Ancelotti, nachdem er die Episode in seiner Autobiografie ausgebreitet hatte, in einem Interview. "Ich hatte, als ich Spieler war und ein Problem hatte, keinen Agenten, auf den ich vertrauen konnte. Ich hatte meinen Vater, meine Mutter, meine Frau oder meinen Trainer. Und wenn ich nicht zufrieden war, sagte mir meine Mamma: Dann rede mit deinem Trainer!"

An diesem Mittwochabend sehen sich Bale und Ancelotti wieder, in der Arena in München, aus Anlass des Viertelfinales der Champions League (20.45 Uhr im SZ-Liveticker). Für Bale ist es nicht nur ein besonderes Spiel, weil er seinen alten Trainer wiedertrifft. Der Waliser, der noch vor Cristiano Ronaldo als teuerster Transfer der Real-Madrid-Geschichte gilt, steht in Spaniens Hauptstadt immer wieder und immer stärker unter Zugzwang.

Gegen Atlético wird Bale ausgepfiffen

Anders als beim vorherigen Heimspiel gegen Alavés musste sich Gareth Bale am vergangenen Samstag, im Stadtderby gegen Atlético Madrid (1:1), zwar keine Pfiffe des Publikums im Bernabéu-Stadion anhören. Doch das dürfte in erster Linie dem Umstand geschuldet gewesen sein, dass das Publikum bei Real Madrid kein gesteigertes Interesse daran hatte, einen eigenen Spieler ausgerechnet gegen den Erzfeind bloßzustellen.

Andererseits: Ganz so schlimm wie gegen Alavés, als Bale in 90 Minuten auf 16 Ballverluste kam, war seine Leistung gegen Atlético nicht. Gleichwohl wurde er in der 80. Minute ausgewechselt. Und es gab kein Medium in Madrid, das anderntags nicht betonte, dass Bale viel eher hätte ausgewechselt werden müssen. Vor allem eher als Toni Kroos, der von Trainer Zinédine Zidane schon nach 76 Minuten in den Feierabend geschickt wurde. Das ist vor allem deshalb interessant, weil Bale bislang als sakrosankt galt - und die Einflussnahme des Klubs auf die Berichterstattung über Real Madrid enorm ist. Die einst aus dem Vorstand Real Madrids gesteuerte Mär von Gareth Bale als einem Cristiano Ronaldo der Zukunft findet keine Käufer mehr.

Und diese Geschichte ist ohne Ronaldo nicht zu erzählen; der Vergleich ist allgegenwärtig. Nicht nur, weil der Preis, den Real Madrid im Sommer 2013 für Gareth Bale an Tottenham Hotspur überwies, nahe der 100 Millionen Euro lag und somit jener Zahl glich, die Real Madrid 2009 an Manchester United für Cristiano Ronaldo überwies. Aber: Seit der Saison 2013, dem Jahr seiner Ankunft, ist Bale bei Real Madrid nie auch nur annähernd an die Produktivität Ronaldos herangekommen.

Besonders eklatant war der Unterschied in der Saison 2014/15. Während Ronaldo auf irrwitzige 48 Ligatreffer in 35 Spielen kam, erzielte Bale 13 Tore in 31 Partien. Auch in der laufenden Spielzeit sticht Ronaldo den Waliser locker aus. Obwohl er seit vier Spielen in der Liga ohne Torerfolg dasteht und auf die schlechteste Ausbeute seiner Karriere blickt, kommt Ronaldo auf 19 Tore in 24 Spielen. Bale steht bei sieben Treffern in 18 Partien - eine Allerweltsquote für einen derart teuren Kicker. Und es ist den madridistas nur ein schwacher Trost, dass der berühmte BBC-Sturm - Karim Benzema, Bale und Ronaldo - insgesamt zu wünschen übrig lässt. Das liegt auch daran, dass Bale nach einer zweieinhalbmonatigen Knöchelverletzung nach seiner Form sucht; seit seiner Rückkehr vor 50 Tagen hat er in 512 Minuten nur zwei Tore erzielt.