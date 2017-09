26. September 2017, 12:21 Uhr Real Madrid Bei Ronaldo steht die Null









Real Madrid liegt in der Primera Division schon sieben Punkte hinter dem FC Barcelona zurück.

Abstrus mutet vor dem Spiel in Dortmund aber vor allem eine Debatte um Cristiano Ronaldo an, der noch auf seinen ersten Treffer in dieser Saison wartet.

Von Javier Cáceres, Berlin

Am Montagvormittag bediente der deutsche Nationalspieler Toni Kroos das Konto, das er bei einem sozialen Netzwerk unterhält. Er suchte aus den sogenannten Emojis das Flugzeug und die deutsche Fahne aus und zerstreute damit jeden Zweifel: Kroos hat seine Rippenblessur überwunden - und dürfte am Dienstagabend mit Real Madrid bei Borussia Dortmund auf dem Platz stehen. "Ihm geht es gut. Wir wissen, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist", sagte Trainer Zinedine Zidane am Montagabend. Für den Champions-League-Titelverteidiger und spanischen Rekordmeister ist das freilich eine gute Nachricht. Denn für das Team geht es nach holprigem Saisonstart schon wieder um alles.

Wer hätte das gedacht? Vor ein paar Wochen noch begutachteten die Madrilenen entspannt, wie der FC Barcelona im Chaos zu versinken schien. Der ewige Rivale, sei es im Kampf um die Hegemonialmacht in der Primera División oder um Weltmarktanteile im globalen Fußball-Business, hatte den Verlust von Neymar zu verkraften und kam bei der Suche nach Nachfolgern nicht voran. Zudem holte Real gegen Barça den spanischen Supercup, und die Siege in Hin- und Rückspiel (3:1/2:0) waren vor allem stilistisch derart unanfechtbar, dass Barcelonas Verteidiger Gerard Piqué stöhnte, er habe erstmals seit Jahren das Gefühl gehabt, Real Madrid sei Barcelona überlegen.

Doch als die Liga begann, waren der FC Barcelona und Lionel Messi mit einer Effektivität zur Stelle, die Real zurzeit fehlt. "Dies ist kein glänzender Moment, da müssen wir durch", sagte Zidane, nachdem sein Team beim Tabellenletzten CD Alavés 2:1 gewonnen hatte. Trotz des Sieges liegt Real Madrid in der Tabelle sieben Punkte hinter dem noch immer verlustpunktfreien FC Barcelona. Die Tore gegen Alavés erzielte Dani Ceballos - weshalb bei Stürmer Cristiano Ronaldo, der wegen einer Rotsperre vier Spieltage lang aussetzen musste, nach 18 Torschüssen aus zwei Partien eine runde Zahl an Treffern zu Buche steht, die ihn schmerzt: eine Null.

Ronaldo steht damit exemplarisch für eine Debatte, die so nachvollziehbar wie abstrus anmutet. Denn bei Real, wo man in Jahren spielerischer Armut davon lebte, dass man einen härteren Punch hatte als der frühere Preisboxer Sonny Liston, wird tatsächlich über einen Mangel an Effizienz geredet.

Das ist verständlich, weil die Zahlen nun mal kaum zu widerlegende Argumente liefern. Real Madrid hat nur elf Saisontore in der Liga und damit kaum mehr als die Hälfte, die der FC Barcelona aufweist. Und in der Champions League hat Real Madrid sein erstes Spiel der Gruppe H zwar 3:0 gewonnen, aber gegen Apoel Nikosia. Nicht von ungefähr rechnet die Sportzeitung As bereits vor, dass die drei Offensivspieler, die Real Madrid im Sommer abstieß, zum aktuellen Zeitpunkt in ihren jeweiligen Ligen mehr Tore geschossen haben als das gesamte Rest-Ensemble Real Madrids.