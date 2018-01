11. Januar 2018, 14:51 Uhr RB Leipzig Liverpool will Keïta sofort









Doch RB Leipzig will den Mittelfeldspieler - wie geplant - erst im Sommer abgeben. Hannover 96 verliert einen Rechtsstreit.

Bundesliga, RB Leipzig: Trainer Ralph Hasenhüttl hat bekräftigt, dass Mittelfeldspieler Naby Keïta RB Leipzig nicht vorzeitig Richtung FC Liverpool verlassen soll. "Der aktuelle Stand ist der, der sich eigentlich unverändert darstellt in der gesamten Saison: Dass es keinen Grund für uns gibt, Naby Keïta vorher abzugeben", sagte Hasenhüttl am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (18.30 Uhr) gegen den FC Schalke 04. "Er wird gegen Schalke spielen, und ich hoffe, dass er gut spielen wird", sagte der 50 Jahre alte Österreicher mit Blick auf Keïta.

Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp soll Medienberichten zufolge versuchen, den 22 Jahre alte Nationalspieler aus Guinea bereits jetzt an die Anfield Road zu holen. Laut Bild sind die Reds bereit, weitere 15 bis 20 Millionen Euro zu zahlen, damit Keïta vor Inkrafttreten seines Vertrags bei Liverpool ab kommender Saison in die Premier League wechselt. Den Transfer zur Sommerpause hatten die beiden Vereine im August vergangenen Jahres für ein angebliches Gesamtvolumen von 70 Millionen Euro perfekt gemacht. Keïtas Aufgabe sei es, Fußball zu spielen, sagte Hasenhüttl. "Ich habe keine Sekunde einen Zweifel daran, dass er das am Samstag nicht machen wird", betonte der RB-Coach.

Bundesliga, Hannover 96: Hannover 96 muss seinem früheren Sportlichen Leiter Christian Möckel nachträglich gut 53 000 Euro bezahlen. Das Arbeitsgericht Hannover befand, dass dem früheren Kaderplaner insbesondere eine Aufstiegsprämie von 50 000 Euro zustehe. Unklar ist noch, ob 96 nun in die Berufung geht. "Soweit wir die schriftlichen Entscheidungsgründe vorliegen haben, werden wir prüfen, ob wir in Berufung gehen", sagte ein Klub-Sprecher am Donnerstag. Möckel war im März ebenso wie Geschäftsführer Martin Bader und Trainer Daniel Stendel vom damaligen Zweitligisten freigestellt worden. Unter Bader-Nachfolger Horst Heldt und dem neuen Coach André Breitenreiter gelang dann der Aufstieg. Auch Stendel pocht auf Zahlung einer in seinem Fall höheren Aufstiegsprämie. Der Ex-Coach müsste aber erst vor das Schiedsgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ziehen. Auch Bader fordert noch Geld, hat allerdings bereits eine Abfindung kassiert. Nach Clubangaben laufen derzeit noch Gespräche mit den früheren Angestellten, die Aufstiegsprämie in anteiliger Höhe auszuzahlen.

Biathlon, Einzel: Die deutschen Biathleten haben beim Weltcup in Ruhpolding die ersehnte erste Podestplatzierung des olympischen Jahres nur knapp verpasst. Im Einzel über 20 km lief der fehlerfreie Roman Rees überraschend auf Rang vier, er erfüllte damit die Norm für die Olympischen Spiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar). Dort wird Ole Einar Björndalen defintiv fehlen, der Norweger verpasste als 42. die letzte Chance zur Qualifikation. Martin Fourcade feierte derweil trotz einer Strafminute bereits seinen fünften Saisonerfolg. Der 29-Jährige siegte vor dem fehlerfreien Tschechen Ondrej Moravec (+1:01,1 Minuten) und seinem Rivalen im Gesamtweltcup, dem Norweger Johannes Thingnes Bö (1/+1:06,3). Dadurch sicherte sich Fourcade gemeinsam mit Bö auch die kleine Kristallkugel für den Sieg im Disziplinen-Weltcup.