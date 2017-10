19. Oktober 2017, 11:01 Uhr RB Leipzig in der Champions League Jetzt können die Bayern kommen









RB Leipzig besiegt Porto in der Champions League und fühlt sich bereit für den FC Bayern.

In den nächsten Wochen kommt es zu gleich zwei Duellen, in der Liga und im Pokal.

Von Javier Cáceres, Leipzig

Der Mann, der für den größten Gesprächsstoff gesorgt hatte, obschon - beziehungsweise: weil - er nicht gespielt hatte, entschwand als Erster. Und die gar nicht mal langen Haare waren nach dem Duschen noch nicht trocken, als Iker Casillas in den Katakomben der Leipziger Arena den grauen Reisebus des FC Porto betrat, sich einsam in einen mittigen Sitz verkroch und aufs Handy stierte. Ein einziges Wort simste er einem Freund in Spanien, als dieser sich erkundigte, ob es einen tieferen Grund dafür gegeben hatte, weswegen Casillas nur auf der Bank gesessen hatte - er, der als Weltmeister von 2010 und größte spanische Torwartlegende seit Iríbar, wahrscheinlich sogar seit Zamora, der in den Zwanzigerjahren zu Weltruhm gelangt war, von Real Madrid nach Portugal ins Exil geschickt worden war.

"Descanso", Ruhe also, sei der Begriff gewesen, den ihm Portos Trainer Sérgio Conceição zugeraunt habe, ehe er Portugals dritten Nationaltorwart, José Sá, in Leipzig in Portos Startelf beorderte. Zur Überraschung aller, vor allem aber zum Nachteil seines Teams. Denn dass Porto am Dienstagabend bei RB Leipzig 2:3 verlor und dem Emporkömmling aus Sachsen zum ersten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte verhalf, hatte auch damit zu tun, dass Casillas nur Statist war.

Offensiv brillante erste 45 Minuten

Eine Rolle spielte das insofern, als José Sá bei der Führung derart kräftig mithalf, dass er nach der Partie mit grimmigem Gesicht und Ohrstöpseln aus der Kabine kam, nach dem Motto: Sprecht mich ja nicht an! In der achten Minute hatte Leipzigs Offensivkraft Bruma aus der Distanz aufs Tor gezielt und José Sá den Ball so tollpatschig von der Brust abprallen lassen, dass sich die Diskussionen über die Frage, ob der Torschütze Willi Orban vor seinem Abschluss passiv im Abseits gestanden hatte, gar nicht erst stellten. Es sei eine "technische Option" gewesen, sagte Portos Coach Conceição nach dem 2:3, und wies den subtil vorgetragenen Vorwurf, er habe eine frivole Entscheidung getroffen, brüsk von sich: "Ich werde nicht für Überraschungen bezahlt, sondern dafür, die beste Elf aufzustellen, und das habe ich getan." Doch darüber konnte man geteilter Meinung sein.

Andererseits: Dass José Sá die Niederlagen einleitete, hieß nicht, dass die Verantwortung für die Niederlage allein in seinen Händen gelegen hatte. Vielmehr war es so, dass die Leipziger unter den rund 40 000 Zuschauern einen ähnlichen Enthusiasmus provozierten wie drei Tage zuvor bei ihrem 3:2-Sieg in Dortmund - wegen der offensiv brillanten ersten 45 Minuten.

RB-Nachwuchschef Albeck gestorben Am Tag des ersten Europapokalsiegs hat RB Leipzig eine traurige Nachricht ereilt: Thomas Albeck, Chef der Nachwuchs-Akademie des Vereins, verstarb unerwartet im Alter von 61 Jahren. "Wir sind schockiert und traurig, aber auch dankbar für die gemeinsame Zeit mit Thomas, den wir als hochprofessionellen, freundlichen, zuvorkommenden Kollegen, als großartigen Freund und einzigartigen Menschen in Erinnerung behalten werden", hieß es in einer Vereinsmitteilung. Albeck kam im Januar 2013 nach Leipzig. Er war Leiter des Nachwuchsleistungszentrums sowie Sportchef der U16, U15 und U14 und baute die bestehenden Strukturen mit auf. Davor arbeitete er bis 1999 als Verbandssportlehrer beim Württembergischen Fußballverband. Anschließend war er bis 2012 erfolgreicher Jugendkoordinator des VfB Stuttgart. Dort bildete er unter anderem die Nationalspieler Mario Gomez und Sami Khedira aus. dpa

"In der ersten Halbzeit haben wir Weltklasse gespielt", behauptete sogar Mittelfeldspieler Kevin Kampl, der zusammen mit Naby Keita im defensiven Mittelfeld den kreativen Nukleus des Leipziger Spiels bildete. Weltklasse war in jedem Fall der zweite Treffer der Leipziger, den der wieder einmal brillante Regisseur Emil Forsberg nach einem wundervoll routinierten Doppelpass mit Marcel Sabitzer erzielte (37. Minute). Und auch das dritte Tor, das Jean-Kévin Augustin (40.) erzielte, war als Frucht des unerbittlichen Pressings der Leipziger Offensivreihe überaus hübsch anzusehen. Jedoch: So ungetrübt, wie sich die Freude bei Kampl anzuhören schien, war die Freude nicht.