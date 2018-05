27. Mai 2018, 18:36 Uhr Ramos' Foulspiel Judo ohne Matte

Der Kapitän von Real Madrid verletzt Liverpools Mo Salah - und genießt frappierende Straflosigkeit.

Von Javier Cáceres

‹ › Mo Salah weint - und Ägypten mit ihm: Liverpools Stürmer (rechts) sucht bei seiner Auswechslung kurz Halt bei seinem Trainer Jürgen Klopp. Bild: Sergei Supinsky/AFP

‹ › Halb zieht er ihn . . . nein, im Grunde reißt Sergio Ramos (links) Liverpools Mo Salah mit eingehaktem Arm komplett zu Boden. Bild: Efrem Lukatsky/AP

‹ › Danach bleibt der Liverpooler Angreifer liegen, Sergio Ramos zieht unbeeindruckt von dannen. Bild: Darko Vojinovic/AP Wird geladen ...

Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass nun erst einmal die Fußball-Weltmeisterschaft ansteht. Sodass bei Sergio Ramos, 32, dem Kapitän von Real Madrid, vorerst kein Gedanke an einen Urlaub aufkommen kann. Ägypten jedenfalls kann er vorerst von der Liste möglicher Ziele streichen. Er sei "ein Schlächter", schrieb die Zeitung Al Masry al Youm. "Möge Allah es richten, Sergio Ramos!", titelte Al Watan.

Denn Reals Ramos hatte, als eine knappe halbe Stunde in Kiew verstrichen war, Liverpools Mohamed Salah ausgeschaltet. Nun steht infrage, ob der ägyptische Offensivspieler bei der WM spielen kann, die am 15. Juni in Russland beginnt. Und bei der alle Hoffnungen seiner Heimat weiterhin auf seiner lädierten Schulter ruhen.

Bei einem Zweikampf hatte Ramos Salah im Mittelfeld bedrängt, beide beharkten sich, am Ende zog Ramos seinen Gegner mit einem Klammergriff am Arm zu Boden, der an Judo erinnerte. Salah stürzte unglücklich, er musste behandelt werden, berappelte sich kurz und brach Minuten später weinend zusammen. Die Schmerzen waren zu groß.

„Manchmal zeigt dir der Fußball seine gute Seite und manchmal seine schlechte", twitterte Sergio Ramos in der Nacht auf Sonntag. Und schickte Genesungswünsche: "GetWellSoon @MoSalah". (Foto: Peter Byrne/dpa)

Kurz vor dem 1:0 (51.), bei dem Liverpools Torwart Loris Karius Reals Stürmer Karim Benzema den Ball kurios an den Fuß warf, stand Ramos erneut im Fokus. Mit einer Aktion, die nach Absicht roch. Ramos stolperte nah am Liverpooler Tor, zog ohne Not den Ellbogen hoch und traf Karius an der Schläfe. War Karius danach so benommen, dass er finale Fehler beging?

Es dürfte übertrieben sein, Ramos den Vorsatz zu unterstellen, Salah so schwer verletzen zu wollen, dass er aus dem Spiel genommen werden musste. Fakt ist: Er tat es. Und er gehört zu jener Sorte Profis, die nahezu alles für den Erfolg in Kauf nehmen. Er profitierte dabei von einer frappierenden Straflosigkeit: Der Referee ließ die Partie weiterlaufen. Salah verließ Kiew mit dem linken Arm in der Schlinge, ob er es zur WM schafft, ist ungewiss. Ramos hingegen schleppte zum vierten Mal in seiner Karriere einen Champions-League-Pokal nach Madrid.