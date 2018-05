21. Mai 2018, 18:28 Uhr Radsport Wespe sticht Tanzbär

Ein Brite dominiert bislang die Italien-Rundfahrt - aber es ist nicht Christopher Froome, der viermalige Tour-Sieger und große Favorit. Stattdessen fährt Simon Yates, der kein Risiko scheut, dem größten Erfolg seiner Laufbahn entgegen.

Von Johannes Knuth

Manchmal verliert man ihn einfach aus den Augen. Obwohl er ja dieses strahlend rosa Trikot trägt, das ihn als Führenden der Italien-Rundfahrt ausweist. 1,72 Meter ist Simon Yates groß, 58 Kilo leicht und überhaupt so schmächtig, dass er oft im Schatten seiner auch nicht gerade breitschultrigen Teamkollegen verschwindet. Die tragen die pechschwarzen Trikots der Equipe Mitchelton-Scott und versammeln sich derzeit um Yates wie Bodyguards, die einen wichtigen Politiker abschirmen. Nur wenn es zählt, dann schießt Yates ins Rampenlicht. Und wie.

Am Sonntag wieder, auf den giftigen Rampen der 15. Etappe. Der Brite legte einen großen Gang auf, schüttelte Chris Froome ab, seinen Landsmann und Widersacher. Dann blies Yates zum zweiten Angriff, wieder mit schweren, kräftigen Pedaltritten, die den Rivalen so schmerzhaft zusetzten wie Wespenstiche. Niemand nahm die Verfolgung auf, weder Pinot, Pozzovivo noch Tom Dumoulin, der Titelverteidiger. Weil niemand dem Tempo folgen konnte. Es war ein riskanter Angriff, Yates musste die letzten Kilometer hinauf ins Skigebiet Sappada als Solist bewältigen, es wurden die "vielleicht härtesten 15 Kilometer meines Lebens", wie er später sagte. Aber die konservative, abwartende Taktik ist eben nicht sein Ding. Angriff ist die beste Verteidigung, so sieht er das, schon immer.

Gut möglich, dass ein Brite diesmal den Giro gewinnt, zum ersten Mal überhaupt. Aber es wird wohl nicht Froome sein, der große Favorit, der in diesen Tagen einen, nun ja, interessanten Auftritt zeigt. Da war zunächst der Dopingtrubel um eine erhöht verabreichte Asthmamedikation, die noch immer beim Weltverband verhandelt wird. Dann der Sturz vor dem Auftakt des Giro. Froome verlor in den folgenden zwei Wochen viel Zeit, vor allem in den Bergen, wo Yates allen um die Ohren fuhr. Am Samstag siegte Froome zwar bei der Königsprüfung, am knüppelharten Monte Zoncolan. Doch am Sonntag, als Yates wieder fahnenflüchtig wurde und seine dritte Etappe dieser Rundfahrt gewann, wirkte Froome so dynamisch wie ein Tanzbär auf einem Dreirad; fünf Minuten liegt er in der Gesamtwertung bereits hinter Yates.

Für den führenden Yates sieht es also ganz prächtig aus. Auch wenn ihm der kniffeligste Teil noch bevorsteht: das Zeitfahren am Dienstag nach Rovereto, das die letzte, harte Woche des Giros einläutet.

Auch Yates wurde schon mal positiv getestet - wie Froome

Nicht viele hatten den 25-Jährigen aus der Nähe von Manchester derart stark erwartet. Aber dass seine jüngste Blüte überraschend kommt, kann man auch nicht sagen. Er fing zunächst auf der Bahn an, 2011 gelangen ihm erste Erfolge auf der Straße. Er kraxelte schon damals die Berge mit einer großen Lust am Angriff hinauf: "Es ist oft gar nicht geplant, es passiert einfach", hat er dem Magazin ProCycling einmal gesagt. Diese Angriffslust traut man ihm gar nicht zu, wenn man seine ruhige Art neben der Strecke kennt. Das britische Team Sky wurde auf ihn aufmerksam, aber Yates hatte keine Lust auf die Fronarbeit unter Froome, die ihn dort erwartete. Er schloss sich mit Bruder Adam dem Team des Australiers Matt White an. Der formte eine Equipe für die großen Rundfahrten; bei der Tour vor einem Jahr gewann Simon Yates das Trikot des besten Nachwuchsfahrers. Er wird die Frankreich-Rundfahrt in diesem Sommer auslassen und bei der Vuelta starten, Yates weiß auch, wann es geboten ist, die Ruhe zu wahren. Aber irgendwann will er schon den Hauptpreis gewinnen, die Tour eben. Wie man Froome in den Bergen beikommt - vor allem auf den kürzeren, giftigen Rampen - hat er zuletzt ja belegt.

Was ihn übrigens schon jetzt mit Froome eint: Auch Yates wurde positiv auf ein Asthmamittel getestet; sein Teamarzt hatte vor zwei Jahren versäumt, eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. Der Weltverband hielt Yates für unschuldig, sperrte ihn trotzdem für vier Monate. Matt White, sein Teamchef, war zudem im dopingverseuchten Team unter Lance Armstrong aktiv, er hat den Pharmamissbrauch gestanden. Na und? "Das ist eine komplett andere Ära", sagte White zuletzt im Deutschlandfunk: "Die Vergangenheit und dieses Team hier - da besteht gar keine Verbindung."

So ganz nehmen ihm das manche Beobachter nicht ab, Antoine Vayer zum Beispiel, einst Trainer im dopingumwitterten Team Festina. Vayer analysiert seit Jahren die Wattwerte des Pelotons mit einer (nicht unumstrittenen) Methode, die bei diversen Dopingsündern ausschlug. Die Aufritte von Yates bei diesem Giro, schrieb Vayer zuletzt, seien das "Comeback der übernatürlichen Leistungen". Übernatürlich?

Ach wo. Ihr Aufstieg sei das Produkt einer seit Längerem ausgeworfenen Saat, sagen Yates und White. Und jetzt ist Erntezeit. Noch ist freilich nichts gewonnen, Yates liegt in der Gesamtwertung nur etwas mehr als zwei Minuten vor Dumoulin - ein Vorsprung, den der Zeitfahr-Weltmeister auf den 34 Kilometern am Dienstag locker zertrümmern kann. Yates müsste dann auf die schweren Bergetappen hoffen, die von Donnerstag bis Samstag im Programm stehen. Mitsamt einigen schönen Möglichkeiten, um noch mal anzugreifen.