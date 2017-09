26. September 2017, 11:09 Uhr Radsport Der Clown vom Dienst ist Weltmeister









Peter Sagan wird in Bergen zum dritten Mal nacheinander Rad-Weltmeister. Das war zuvor noch niemanden geglückt.

Der Sprinter kommt erstaunlich gut über Anstiege und könnte sogar ein Mann für den Sieg bei der Tour de France werden.

Der 27-Jährige füllt zudem die Rolle als Clown vom Dienst aus.

Von Johannes Aumüller

Die Rettung für den Rest des Pelotons und die Garantie für ein bisschen Abwechslung auf dem WM-Thron nahte in Gestalt von Georg Spazier. Das ist kein aufstrebendes Radfahr-Talent, sondern der Chef-Organisator der WM 2018, die in Innsbruck stattfindet. Und in dieser Funktion stellte er kürzlich den Parcours vor, den die Fahrer im nächsten Herbst zu meistern haben: Sechs schwere Anstiege hinauf nach Igls und als Krönung eine Kraxelei auf die "Höttinger Höll" beinhaltet er, unter anderem.

Niemand kann heute, genau 369 Tage vor dem Rennen, sagen, wer Rad-Weltmeister 2018 wird. Aber mit ziemlich genau 369-prozentiger Wahrscheinlichkeit lässt sich festhalten, dass es Peter Sagan nicht wird. Denn für solche Schwierigkeiten ist er trotz seiner vielfältigen Qualitäten nicht der Fahrertyp. Und so darf sich der Slowake schon jetzt damit beschäftigen, nächstes Jahr "länger Urlaub" zu machen, wie er scherzte. Anstatt mal wieder ein WM-Rennen zu gewinnen.

Manche nennen ihn "Legende"

Peter Sagan ist am Sonntagabend beim Straßenrennen in Bergen ein großer Coup geglückt. Zum dritten Mal nacheinander sicherte er sich den WM-Titel, im Schlussspurt gegen den Norweger Alexander Kristoff. Es hatte zwar schon vier Sportler gegeben, die im Laufe ihrer Karriere dreimal den WM-Titel errangen: Alfredo Binda, Rik van Steenbergen, Eddy Merckx und Oscar Freire. Aber dreimal nacheinander zu triumphieren, das war noch niemandem geglückt - bis Sagan kam.

"Legende", nennt ihn mancher Konkurrent, wie etwa Rick Zabel, der wie alle deutschen Starter mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun hatte. Nun ist der Sport mit solchen Begriffen recht schnell, aber in jedem Fall steht fest, dass dieser Peter Sagan ein sehr erfolgreicher und aus vielen Gründen sehr ungewöhnlicher Rennfahrer ist.

Ein Sprinter mit Bergqualitäten

Es ist im Straßenradsport schwerer als etwa im Tennis, den tatsächlich "besten" Athleten zu suchen und zu küren. Zu unterschiedlich sind die Anforderungen an die Rundfahr-Spezialisten einerseits und die Experten für Eintagesrennen andererseits. Meistens stehen für die Öffentlichkeit eher die Rundfahrer im Fokus, derzeit also insbesondere der viermalige Tour-de-France-Sieger Christopher Froome. Aber sollte es im Peloton mal eine Abstimmung über den aktuell besten Fahrer der Welt geben, hätte Sagan wohl beste Chancen.

Der Slowake, geboren in Zilina und mittlerweile in Monaco lebend, präsentiert sich nämlich erstaunlich vielfältig. Schon fünf Mal gewann er bei der Tour das Grüne Trikot des besten Sprinters. Für einen Sprinter kommt er aber auch sehr gut über schwierigere Anstiege. Auf die harten Eintages-Klassiker wie die Flandern-Rundfahrt oder Paris - Roubaix versteht er sich auch bestens, wie mehrere Top-Sechs-Resultate in den vergangenen Jahren zeigen. Und als Abfahrer mit manchmal halsbrecherisch aussehender Technik, die er sich in seinen Jugendjahren als starker Mountainbiker beigebracht hat, ist er ohnehin in einer eigenen Liga unterwegs. Dabei ist Sagan erst 27 Jahre alt, mancher traut ihm zu, sich zum Rundfahrer wandeln zu können, würde er es denn darauf anlegen. Viel vor hat er in jedem Fall noch: "Wollt ihr etwa, dass ich aufhöre, Rennen zu fahren?", fragte er in Bergen.