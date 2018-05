26. Mai 2018, 23:33 Uhr Qualifying in Monte Carlo Erster und Letzter

Red Bull dominiert das Qualifying vorne und hinten: Daniel Ricciardo gelingt eine Rekordzeit, Max Verstappen unterläuft der nächste Unfall.

Von Anna Dreher , Monte Carlo

Kaum war Daniel Ricciardo am Samstagnachmittag aus seinem Auto gestiegen, hatte er sein Telefon am Ohr. Er lachte, während er seinem Anrufer zuhörte. Der Australier war in der eben beendeten Qualifikation der schnellste Fahrer gewesen und hatte dabei seinen an diesem Wochenende aufgestellten Streckenrekord mit einer Bestzeit von 1:10,810 Minuten auf den neuen Hypersoftreifen erneut beeindruckend übertroffen. Beim Großen Preis von Monaco wird er mit seinem Red Bull am Sonntag (15.10 Uhr/RTL) ganz vorne starten. Es ist die zweite Pole Position seiner Karriere, seine erste hatte der 28-Jährige vor zwei Jahren ebenfalls im Fürstentum geholt. Seitdem war das dem Rennstall nicht mehr gelungen.

Die jüngste Dominanz seines Fahrers freute also auch Teamgründer Dietrich Mateschitz, der mit Ricciardo kurz nach der Qualifikation telefoniert hatte. "Er war glücklich", sagte Ricciardo bestens gelaunt. "Wir haben bisher alles richtig gemacht, jetzt müssen wir den Job nur noch zu Ende bringen." Auf Platz zwei und drei folgen die beiden viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel (1:11,039/Ferrari) und Lewis Hamilton (1:11,232/Mercedes). "Wir haben erwartet, dass Red Bull hier schnell sein würde. Daniel war der Beste heute, er hat sich das verdient", sagte Vettel. "Wir haben versucht, alles herauszuquetschen. Wir wussten, nur so würde es gehen. Und ich denke, wir haben uns in eine gute Position gebracht."

Lewis Hamilton hat schlechte Laune

Im Gegensatz zum WM-Zweiten Vettel, der zufrieden mit dem Ergebnis wirkte, war der in den vorherigen Tagen noch fröhlich-entspannte Gesamtführende Hamilton wie ausgewechselt. Mit ernster Miene reagierte er lustlos und leise auf die Fragen nach der Qualifikation. Dabei war er im vergangenen Jahr an selber Stelle nur Vierzehnter gewesen. "Wir wussten, was dieses Wochenende passieren würde. Aber das ist nur ein Rennen", sagte er fast schon beleidigt. "Wir haben unser Bestes getan." Überzeugt davon schien er allerdings nicht zu sein. Auf wen genau er sauer war, blieb sein Geheimnis. Der bisherige Streckenrekordhalter Kimi Räikkönen wurde im Ferrari Vierter, Valtteri Bottas Fünfter

Die Favoritenrolle auf dem 3,337 Kilometer kurzen und mit 19 Kurven verwinkelten Stadtkurs hatten Ferrari und Mercedes schon früh Red Bull zugeschrieben - und Recht behalten. Auf einer anderen Strecke wäre der Fokus nicht ganz so stark auf das Ergebnis der Qualifikation gerichtet. In Monaco aber kann nur schwer überholt werden, fahrerisch ist der Kurs eine Herausforderung, er verzeiht keine Fehler. 28 Mal hat hier in 65 WM-Läufen der Pilot aus der Pole-Position gewonnen. Die Ausnahmen der Regel sind jedoch nicht lange her: Hamilton (2015), Ricciardo (2016) und Räikkönen (2017) gaben nach Problemen bei Boxenstopps die Führung wieder ab. Ricciardo weiß also sehr genau, dass eine Pole Position auch im Fürstentum keine Garantie auf einen Sieg ist.

Verstappen kommt der Leitplanke zu nah

Die Freude bei Red Bull Racing auf den 250. Grand Prix in der Geschichte des britisch-österreichischen Teams war aber nicht wegen der Statistik getrübt. An und für sich war es ja bisher eine gute Woche: Am Donnerstag war Ricciardo mit 1:11,841 als erster Fahrer in Monaco unter der 1:12-Marke von Räikkönen geblieben. Am Samstag toppte sein Teamkollege Max Verstappen das zweimal, bevor Ricciardo noch einen drauf setzte. Red Bull gab das Tempo vor. Doch statt die erste Startreihe zu besetzen, wird man nun eine Klammer ums Fahrerfeld bilden. Im Abschlusstraining kam Verstappen kurz vor Ende der Einheit in der Kurve beim Schwimmbad zu nah an die Leitplanke. Dabei beschädigte er seine vordere Aufhängung an der rechten Seite und krachte wenige Meter später gegen die nächste Schikane. Auto kaputt, Training vorbei.

Enttäuscht lief Verstappen nach seinem Crash in die Box, er hoffte offenbar, seine Mechaniker würden den demolierten Boliden noch rechtzeitig hinbekommen. Doch der Schaden war zu groß. Verstappen verpasste es, sich in der Qualifikation in eine gute Ausgangslage zu bringen - und wird nun als Letzter starten. Weil durch den Unfall sein Getriebe gewechselt werden muss, wurde der Niederländer strafversetzt: Laut Regelwerk muss dieses Bauteil mindestens sechs Rennen nacheinander eingebaut bleiben. "Das war mein Fehler, ich kann ihn mir im Moment noch nicht erklären", sagte Verstappen. Sein Teamchef widersprach der Analyse seines oft riskant fahrenden Schützlings nicht: "Er muss allmählich anfangen, aus seinen Fehlern zu lernen", sagte Christian Horner. "Er weiß das besser als jeder andere, und es war sicher sehr schmerzhaft für ihn, das Qualifying auf diese Weise zu verfolgen." Max Verstappen beobachtete von der Box aus, wie seine Konkurrenten Runden drehten und legte einem Mechaniker nach dem anderen entschuldigend seine Hand auf die Schulter. Aber das half bei der Reparatur seines Wagens natürlich auch nicht.