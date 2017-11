23. November 2017, 17:50 Uhr PSG in der Champions League Der Stromsturm aus Paris









Paris Saint-Germain stellt beim 7:1 über Celtic Glasgow einen neuen Torrekord für die Gruppenphase der Champions League auf.

Das Geheimnis: Die drei Topstürmer Neymar, Cavani und Mbappé scheinen sich mittlerweile prächtig zu verstehen.

Von Oliver Meiler

Es gibt diese Momente im Fußball, da öffnen sich die Schleusen, dann gelingt plötzlich alles, wie inszeniert. Da entfesseln sich Spielströme. Neudeutsch nennt man das wohl "Flow".

Die Offensivabteilung von Paris Saint-Germain erlebt in der laufenden Saison solche Flows in Serie. Es gibt sie dermaßen oft, dass die Pariser nun auch internationale Torrekorde brechen, von denen man dachte, sie seien schier unerreichbar - zumal für einen Klub aus Frankreich. Zum Beispiel diesen hier: In fünf Vorrundenspielen in der Champions League, in der Gruppe B, traf der mit viel katarischem Geld getrimmte PSG 24 Mal. Borussia Dortmund, das den alten Rekord hielt, hatte es eine Saison zuvor in der Königsklasse auf 21 Treffer gebracht. Drei mehr sind es also schon.

Die Euphorie kippt um in Übermut

Gegen das bedauernswerte Celtic Glasgow, das am Mittwochabend im Prinzenpark gastierte, sind sieben hinzugekommen. 7:1 ging es aus. Solche Resultate spiegeln natürlich auch das wachsende Gefälle zwischen sehr reichen und einigermaßen armen Vereinen. Hätte Celtic nicht eher zufällig in der ersten Minute die Franzosen überrumpelt, stünde PSG nach fünf Spielen ohne Gegentor da.

Das beschwingt die ohnedies schon recht üppig schwadernde Euphorie, vielleicht kippt sie auch um in Übermut. In Frankreich findet man nämlich, der Torrekord lasse sich durchaus noch etwas ausbauen, für die Ewigkeit gewissermaßen, am 5. Dezember. Dann spielt PSG in München gegen den FC Bayern. Qualifiziert sind beide Mannschaften schon. Es geht also um fast nichts mehr, außer um Prestige - und das ist eine ganze Menge. PSG müsste mit vier Toren Unterschied verlieren, damit es nicht als Erstplatzierter in die Auslosung ginge, nachdem es das Heimspiel mit 3:0 gewonnen hatte.

Die Bayern nahmen diese Demütigung zum Anlass, den Trainerwechsel von Carlo Ancelotti zu Jupp Heynckes zu vollziehen. Dass die Münchner das Resultat nun noch drehen könnten, schließt man in Paris eher aus. Obschon man schon einmal eine unmöglich gewähnte "Remontada" erleiden musste, eine umgekehrte Aufholjagd, eine Demontage: 1:6 gegen den FC Barcelona, im Rückspiel im Achtelfinale in der vergangenen Champions-League-Saison (Hinspiel 4:0). Das ist noch gar nicht so lange her: März 2017.

Doch in der Wahrnehmung der Pariser hat seitdem ein Epochenwandel stattgefunden - für sehr viel Geld: 222 Millionen Euro für den Brasilianer Neymar Junior, den Chefdemütiger von Barcelona, und 180 Millionen Euro für den 18-jährigen Franzosen Kylian Mbappé, das für viele größte Talent auf dem Weltmarkt. Zusammen mit dem Uruguayer Edinson Cavani, der schon länger für PSG spielt und das große Hallo um die Ankunft der beiden neuen Superstars zunächst nur leidlich ertrug, bilden sie nun den Sturm mit dem eingebauten Flow, den Stromsturm. Alles fließt, alles geht blitzschnell.