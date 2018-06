15. Juni 2018, 12:14 Uhr Pressestimmen "Falls diese Eröffnung den Ton vorgibt, muss man schnell wegrennen"

Die internationalen Medien loben die russische Mannschaft, kritisieren Putins Rede und rätseln über Robbie Williams. Die Pressestimmen.

Die russische Nationalmannschaft schlägt Saudi-Arabien zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft mit 5:0. Es ist der höchste WM-Auftaktsieg seit 1934 - und viele hätten ein Ergebnis dieser Höhe im Vorfeld nicht für möglich gehalten. Dementsprechend euphorisch reagieren die russischen Medien, doch auch die internationale Presse zollt der Mannschaft Respekt - wenn auch mit Seitenhieb auf den russischen Präsidenten. Die Pressestimmen im Überblick:

Russland:

Sport-Express: "Gib fünf, Russland! Wir lieben dich! Danke, Jungs. Mehr davon! Die russische Sbornaja hat Saudi-Arabien besiegt und damit das Land, die Welt und vermutlich auch sich selbst überrascht."

Moskowski Komsomolez: "Russland - fünf! Tschertschessow hat Pizzi verschlungen. Das war nicht nur für die Fans schwer zu glauben, sondern auch für Trainer Stanislaw Tschertschessow. Und für den Trainer der Unterlegenen, Juan Antonio Pizzi."

Rossijskaja Gaseta: "Auf diesen Tag haben alle acht Jahre lang gewartet - seit Russland den Zuschlag für dieses wichtige Turnier bekommen hat. Manche konnten es nicht glauben, dass der Tag endlich gekommen ist. Aber jetzt ist er tatsächlich da. Und das wichtigste ist: Die ganze Fußball-Welt ist jetzt hier in Russland."

Frankreich:

L'Équipe: "Russland hat Saudi-Arabien in einem Spiel auf sehr niedrigem Niveau zerschmettert, das es ihm aber vielleicht erlauben wird, aus seiner Gruppe herauszukommen. Falls diese Eröffnung den Ton vorgibt, muss man schnell wegrennen."

Le Figaro: "Russland beginnnt seine Weltmeisterschaft mit Pauken und Trompeten."

Italien:

Corriere della Sera: "Vor vier Jahren haben die Brasilianer ihre Präsidentin Dilma ausgepfiffen. Die Russen haben ihren Chef dagegen gefeiert, mit Standing Ovations trotz der wenig brillanten Rede. (...) Die einzigen Pfiffe kamen von der Presse-Tribüne. Die Ehrentribüne wirkte dagegen eher wie der Gipfel der Schwesterparteien der Sowjetunion als wie ein Schaufenster zur Welt."

Österreich:

Die Presse: "Erster Schuss, erstes Tor. Russland feiert einen lockeren 5:0-Sieg gegen überforderte Saudis. Der WM-Auftakt bot ein wildes Durcheinander."

Kurier: "Ein Start mit Aufregung: Aber Russland atmet auf. Mit einem 5:0 Kantersieg gegen ein schwaches Team aus Saudi-Arabien startet der Gastgeber in das Turnier. Die Einlage von Popstar Robbie Williams war also nicht der einzige Fingerzeig des Abends."

Kronen Zeitung: "Mit dem "Stinkefinger" bei der Textzeile "I did this for free" richtete Robbie Williams eine unmissverständliche Botschaft an seine Kritiker."