27. Mai 2018, 18:36 Uhr Pressestimmen "Explosion in den Pyramiden"

Spaniens Zeitungen würdigen Real als Seriensieger, "Marca" rügt den selbstverliebten Ronaldo als Spielverderber. Englands Medien trauern mit Liverpools verletztem Schlüsselspieler Mo Salah.

Spanien

Sport: "Karius schenkt Real Madrid den 13. Champions-League-Titel. Das Unglück begann für Liverpool, als Ramos Salah foulte und ihn verletzte. Beschämend war die Leistung von Karius. Solche Fehler dürfen einfach nicht passieren. Trotzdem immer wieder bewundernswert, was Jürgen Klopp aus seinen Teams herausholt. CR7 war Spielverderber. Die 13. Champions League von Madrid ist zu einem Fegefeuer der Eitelkeiten ausgeartet."

El Mundo Deportivo: "Die Bombe ist, dass Ronaldo seine Zukunft offen lässt. Mit der unglücklichen Verletzung Salahs öffnete sich der Himmel für Real. Liverpool war trotz allem ein würdiger Finalgegner."

AS: "Champion für immer und ewig: Real Madrid ist eine Legende. Real hat gezeigt, dass sie eiskalt mit jeder Situation umgehen können."

Marca: "Der Himmel gehört Madrid. Die Weltraumreise mit Zidane geht weiter. Die weiße Mannschaft widerstand zunächst einem Liverpool, das ohne Salah alle Luft verlor. Der Ausfall von Salah glich einer Explosion in den Pyramiden."

England

The Guardian: "Die Champions-League-Träume Liverpools starben mit der Verletzung Salahs und den zwei schrecklichen Fehlern von Karius. Beide Spieler weinten, während Real Madrid den dritten Champions-League-Triumph in Folge feierten."

The Independent: "Mit dem Champions-League-Sieg bricht ein brillanter Bale Liverpool das Herz. Die Mannschaft von Zinedine Zidane absolvierte in Kiew mit dem dritten Titel in Folge und dem vierten in fünf Jahren eine Leistung für die Ewigkeit, und das nach einem Tor für die Ewigkeit - und auch nach einem Torwartfehler für die Ewigkeit. Es war unmöglich, Karius nach zwei Fehlern, die auf so einem Niveau fast unerklärlich waren, nicht zu bedauern."

The Sun: "Ein Moment der Trauer: Ein Torwart-Wahnsinn und ein schieres Genie beendeten Liverpools Traum von einer sechsten europäischen Krone. Dieses Finale wird mit zwei monumentalen Fehlern von Loris Karius in Erinnerung bleiben. Zu diesen Ausrutschern kam die verheerende Verletzung Mo Salahs durch die dunklen Künste von Sergio Ramos."