3. März 2018, 21:30 Uhr Premier League Salah schießt Liverpool auf Platz zwei

Das Team von Jürgen Klopp schlägt Newcastle mit 2:0. Juventus Turin gewinnt durch einen Treffer in letzter Sekunde.

Der FC Liverpool ist dank Stürmer Mohamed Salah neuer Tabellenzweiter in der englischen Premier League. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann am Samstag im eigenen Stadion mit 2:0 (1:0) gegen Aufsteiger Newcastle United und überholte zumindest vorerst den bisherigen Zweiten Manchester United, der erst am Montag spielt. Der Ägypter Salah traf an der Anfield Road in der 40. und in der 55. Minute gegen Newcastle, das vom früheren langjährigen Liverpool-Coach Rafael Benítez trainiert wird. Die Magpies stecken im Abstiegskampf. Liverpool ist mit dem Sieg weiter auf Champions-League-Kurs, kann allerdings von Man United überholt werden, wenn der englische Fußball-Rekordmeister am Montag bei Crystal Palace gewinnt.

Klopps deutscher Trainerkumpel David Wagner musste sich am Samstag mit Aufsteiger Huddersfield Town 0:2 (0:1) beim Tabellenvierten Tottenham Hotspur geschlagen geben. Die Spurs siegten durch einen Doppelpack des früheren Hamburgers und Leverkuseners Heung-Min Son (27./54.) Huddersfield trennten drei Punkte von der Abstiegszone.

Juventus gewinnt

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat in der Serie A den zehnten Sieg in Folge eingefahren. Mit Weltmeister Sami Khedira in der Startelf gewann Juventus am 27. Spieltag bei Verfolger Lazio Rom dank eines Last-Minute-Treffers von Paulo Dybala (90.+3) mit 1:0 (0:0). Juventus (68) ist mit einem Zähler Rückstand auf den SSC Neapel Tabellenzweiter und hat nun 16 Punkte Vorsprung auf den Dritten Lazio. Neapel kann am Abend (20.45 Uhr) im Heimspiel gegen AS Rom die Tabellenführung wieder auf vier Punkte ausbauen. Juventus hat nach der Absage seines Spiels am vergangenen Sonntag gegen Atalanta Bergamo wegen starken Schneefalls allerdings noch ein Spiel weniger absolviert als die Neapolitaner.

Der zuletzt verletzte Weltmeister Benedikt Höwedes stand nach seiner Rückkehr zum zweiten Mal im Juve-Kader, saß jedoch 90 Minuten auf der Bank.