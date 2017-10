28. Oktober 2017, 11:16 Uhr Premier League Klopps Trauzeuge traut sich was









Feedback

Kritik an der Spielausrichtung und an der Autorität: Jürgen Klopp wird beim FC Liverpool zurzeit den hohen Ansprüchen nicht gerecht.

Sein Personal bietet Anlass zur Sorge.

Ausgerechnet jetzt kommt David Wagner mit Huddersfield zum Trainer-Duell.

Zu den Ergebnissen und dem Spielplan der Premier League geht es hier.

Von Sven Haist, Liverpool

Vor Heimspielen zieht sich der FC Liverpool ins Hope Street Hotel zurück. Mit schweren Holztüren und Tastfeldern statt Lichtschaltern ist die Unterkunft trendig, aber unpraktisch. Es könnte also keinen passenderen Ort geben, um das Team zu beherbergen. Die Reds sind ja auch ziemlich cool. Nur zurzeit halt mäßig erfolgreich.

Seit Oktober 2015 ist Jürgen Klopp, 50, nun Trainer in Liverpool. Doch die Sehnsucht der Fans hat er seitdem nicht befriedigt. Sie warten voller Ungeduld auf die erste Meisterschaft seit 27 Jahren. Zwar erreichte Klopp in seiner ersten Saison die Endspiele im Ligapokal und in der Europa League. Doch in der Premier League hatte Liverpool am Ende der vergangenen Saison 17 Punkte Rückstand auf den Meister. Und gerade liegen die Reds als Neunter nach neun Spielen wieder zwölf Punkte hinter der Tabellenspitze.

Wagner kommt Trainer-Duell

In dieser Schieflage erhält Klopp am Samstag an der Anfield Road Besuch von seinem Trauzeugen David Wagner, der den Aufsteiger Huddersfield Town anleitet. Das Treffen der beiden Freunde ist das erste Duell deutscher Fußballtrainer in Englands Eliteliga. Auf einen Gefallen kann Klopp jedoch nicht hoffen. Wagner kündigte an: "Wenn wir das Siegtor schießen, werde ich auf jeden Fall jubeln."

Klopp hat sich in zwei Jahren am River Mersey sein persönliches Traumreich geschaffen. Zur Abmachung mit den Klubbossen gehört jedoch, dass der Verein davon genauso profitiert. Liverpool möchte wieder außerhalb der Stadtgrenzen für seine Erfolge geachtet werden. Zur Beruhigung hat Klopp innerhalb seiner ersten vier Jahre einen Titel versprochen. Die Hälfte der Zeit ist nun ergebnislos verstrichen. Und das personelle Aufgebot gibt Anlass zur Sorge: Der Kader enthält zwar viele dynamische, technisch versierte Mittelfeldspieler, die sich kraftvoll in Zweikämpfe stürzen. Und für die nächste Saison hat Liverpool mit Naby Keita aus Leipzig bereits einen weiteren Prototyp dieser Kategorie verpflichtet. Dazu gönnt sich Klopp mehrere Angriffsflitzer, deren Antrittstempo die Gegner beeindruckt. Einer der besten, Sadio Mané, ist zurzeit verletzt.

Verteidiger lassen sich im Kader allerdings erst auf den zweiten Blick finden. Bei der Suche nach Verstärkungen fürs Defensivzentrum ist Klopp nicht fündig geworden. Aktuell vertraut er dem Trio Joel Matip, Dejan Lovren und Ragnar Klavan. Doch nach dem 1:4 bei Tottenham Hotspur brüskierte Klopp die eigene Abwehr. "Den ersten Treffer hätte ich besser verteidigt, wenn ich in meinen Turnschuhen auf dem Platz gestanden wäre", sagte er.