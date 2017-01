1. Januar 2017, 12:05 Uhr Premier League FC Liverpool - nervig und stolz drauf









Durch ein Tor von Georginio Wijnaldum gewinnt der FC Liverpool 1:0 gegen Manchester City.

Das Team von Jürgen Klopp festigt Rang zwei in der Tabelle, Pep Guardiola muss dagegen eine erste Krise moderieren.

Von Christopher Gerards

Sergio Agüero lief Richtung Strafraum, ein Pass rollte auf ihn zu, und jetzt sah das Spiel einen seiner spektakulärsten Momente: Agüero nahm den Ball mit rechts an, er ließ seinen Gegenspieler aussteigen, schoss mit links aufs Tor. Der Ball war nicht wirklich hart getreten, er war auch nicht platziert, aber dieser Schuss ging trotzdem als Besonderheit durch. Denn seine größte Leistung war, dass er stattgefunden hatte. Es lief die 54. Minute - und Manchester City hatte gerade zum ersten Mal aufs Tor geschossen.

Das Spiel zwischen dem FC Liverpool und Manchester City am Silvesterabend war nicht nur interessant, weil die Trainer Jürgen Klopp und Pep Guardiola zum ersten Mal in der Premier League gegeneinander antraten - nach zuvor acht Duellen mit Dortmund und den Bayern in der Bundesliga und im DFB-Pokal. Das Spiel war vor allem deshalb interessant, weil es einiges aussagte über die Anwärter auf den Meistertitel. Liverpool war als Tabellenzweiter ins Spiel gegangen, City als Dritter - doch nach dem 1:0-Sieg des Teams von Jürgen Klopp gilt nur noch Liverpool als ernsthafter Verfolger von Tabellenführer Chelsea. Und das lag nicht nur am Ergebnis.

"Wir haben richtig gut verteidigt, waren aber nicht souverän am Ball. Trotzdem haben wir den Sieg verdient" - diese Sätze hat Klopp hinterher gesagt. Tatsächlich war es ein Spiel, das fast ohne Torchancen auskommen musste. Es war dann aber so, dass Liverpool gleich seine erste nutzte: Roberto Firmino hatte in der 8. Minute mit dem Außenrist einen feinen Pass auf Adam Lallana gespielt, der flankte in den Strafraum, und der Niederländer Georgino Wijnaldum köpfelte ins Eck. Vor dem Spiel hatte Guardiola noch die Qualität des Gegners im Pressing gelobt, und wie richtig diese Einschätzung war, zeigte sich vor allem in der ersten Halbzeit.

Liverpool, angetreten ohne den verletzten Joel Matip (vormals Schalke 04) und ohne Torhüter Loris Karius (Mainz), überließ Manchester den Ball, um dann aggressiv anzugreifen; das führte zu teils kuriosen Fehlern des Gegners. Eine kleine Auswahl: Die 20. Minute, Raheem Sterling flankte unbedrängt ins Toraus. Die 21. Minute, Nicolas Otamendi zielte beim Versuch, seinen wenige Meter entfernten Mitspieler zu erreichen, ins Seitenaus. Die 27. Minute, wieder spielte ein City-Verteidiger im Spielaufbau ins Seitenaus, diesmal Aleksandar Kolarov.