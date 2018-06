10. Juni 2018, 18:55 Uhr Pferdesport Fliegend übers Viereck

Dressur-Talent Sönke Rothenberger,23, besiegt Rekordsiegerin Isabell Werth, 48, auf ihrem Pferd Nummer eins. Weihegold trat allerdings geschwächt an.

Von Gabriele Pochhammer, Balve

War das schon die Wachablösung? Sönke Rothenberger, 23, dem neuen deutschen Meister der Dressurreiter im Grand Prix Special und in der Kür, ist erstmals gelungen, wonach er seit einem Jahr strebt: Er hat die Nummer eins der Welt, Isabell Werth, 48, auf ihrem Pferd Nummer eins, Weihegold, geschlagen.

Unbesiegt im vollen Championatsprogramm, also Grand Prix, Grand Prix Special und Musikkür, war er der überragende Reiter auf dem Dressurviereck von Balve. Bereits im Grand Prix, der Auftaktprüfung, bei der sein elfjähriges Pferd Cosmo oft noch etwas unkonzentriert ist, gab er diesmal den Musterknaben. Lediglich eine Piaffe misslang, weil Cosmo nicht am Platz blieb, sondern einige Meter nach vorne trat. Aber es reichte, um Werth auf Platz zwei zu verdrängen, wenn auch mit geringem Abstand: 82,820 zu 82,720.

Ähnlich energiegeladen ging Rothenberger den Grand Prix Special an. Schwungvoll flog Cosmo übers Viereck, alle schwierigen Lektionen, wie Galopp-Pirouetten und fliegende Wechsel, gelangen mit tänzerischer Leichtigkeit. Ein dummes Verreiten, das durch eine große Volte korrigiert werden musste, kostete Punkte. 83,700 Prozent - das war der erste nationale Titel für Rothenberger. In der Kür wurde Weihegold geschont, der zweite Titel fiel Rothenberger mit 88,426 Prozent somit kampflos in den Schoß, deutlich dahinter Silbermedaillengewinnerin Dorothee Schneider mit Sammy Davies jr. (82,975), die am Vortag bereits Bronze geholt hatte. Der dritte Platz ging diesmal an Jessica von Bredow-Werndl auf Dalera (82,675).

Weihegold trat geschwächt an - sie war eben noch im Zuchteinsatz

Das Duell der beiden deutschen Spitzenpferde, dem noch jungen Cosmo, und der 13-jährigen Weihegold ist für dieses Mal entschieden. Doch traf Cosmo auch in Weihegold auf eine Konkurrentin, die von ihrer Bestform weit entfernt war, Isabell Werth gab daher auch nicht alles. Denn die Stute, Weltcupsiegerin 2018, war für den verletzten Emilio eingesprungen, der eigentlich die Titel sichern sollte, bis zwei Wochen vor Balve stand sie noch in Zuchteinsätzen. Ihre Embryos wurden jeweils entnommen und einer anderen Stute zum Austragen eingepflanzt - eine Prozedur, mit der auch weibliche Erfolgspferde früh zur Zucht genutzt werden. "Das ist eine Strapaze, ich finde es sensationell, wie Weihegold den Schalter umlegen kann", sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu.

Entspannter hat Cosmo den Winter verbracht. Erst eine lange Pause nach der Europameisterschaft in Göteborg, und in diesem Jahr erst zwei Starts vor der Meisterschaft. "Die Saison ist noch lang, und so konnte er seine Batterien aufladen", sagte Rothenberger. Beim CHIO Aachen treffen beide wieder aufeinander. Selbst wenn Weihegold dann in gewohnter Form geht, wird für Werth aber das Siegen schwer. Weihegolds Stärken, sichere Piaffen und Passagen, die Präzision in jeder Lektion und der unerhörte Schwierigkeitsgrad in der Kür, der neuerdings mehr zählt als früher, sind auf der Habenseite. Ihre Schwächen, der matte starke Trab, die nicht sehr dynamischen Bewegungen, kann auch eine Künstlerin wie Werth nicht ausbügeln.

Cosmos Schwächen lassen sich beheben: manchmal die mangelnde Konzentration und Schreckhaftigkeit, die Piaffen, die nicht immer wie verlangt auf der Stelle gelingen. Aber sein Schwung, der ihn übers Viereck trägt, seine Elastizität und seine unverbrauchte Jugendlichkeit, die aus jedem Tritt hervorspringt, das hat er von einer wohlmeinenden Natur mitbekommen. Sönke Rothenberger hat es geschafft, das anfangs schwierige Pferd, das ja mal für seine kleine Schwester gedacht war, auf seine Seite bringen.

Bundestrainerin Theodorescu könnte sich zurücklehnen: Die deutschen Aussichten für die Weltmeisterschaft im September sind glänzend. Aber die Ausfälle von drei Kaderpferden vor Balve, außer Emilio auch der 17-jährige Desperados der Olympiadritten Kristina Bröring-Sprehe und Showtime von Dorothee Schneider, zeigen, wie schnell alle Pläne Makulatur sind.

Umso beruhigender ist es für die Theodorescu, dass andere die Lücken füllen können. Jessica von Bredow-Werndl präsentierte mit der elfjährigen Dalera ein Pferd, das bis dahin nur Insider kannten. Langbeinig, elegant und mit so weiträumigen Bewegungen, dass die Diagonale zu kurz schien, um 15 Galoppwechsel unterzubringen. Es blieb bei 13 Wechseln und ein paar Abzügen - nur ein kleiner Stolperstein auf dem Weg nach oben. Vielleicht nach ganz oben.