Im Derby gegen Schalke 04 geht es für BVB-Trainer Peter Bosz um seinen Job.

Er könnte sich einreihen in die prominente Liste niederländischer Trainer, die ihr Versprechen in der Bundesliga nicht einlösen konnten - wie auch Louis van Gaal oder Rinus Michels.

Von Javier Cáceres und Christof Kneer

Als genialer Trainer wird man nicht geboren, und es reicht auch nicht, Niederländer zu sein. Man muss ein Genie sein und ein Universum für sich. Wie zum Beispiel der verstorbene Johan Cruyff, der seinen Kollegen Leo Beenhakker einmal spüren ließ, wer er ist.

Es war der 30. November 1980. Beenhakker war Trainer bei Ajax Amsterdam, und Cruyff war gerade als Teamleiter zu Ajax zurückgekehrt. Ajax spielte gegen Twente und lag 1:3 zurück, als es Cruyff nicht mehr auf der Tribüne hielt. Er ging die Treppen hinab, öffnete das Tor zum Spielfeld, setzte sich neben den entgeisterten Beenhakker. Und organisierte das desolat spielende Ajax-Team völlig neu.

Ajax siegte, 5:3.

Und damit nun zu Borussia Dortmund.

Bosz wirkt wie ein Trainer auf Abruf

Man landet immer wieder bei Cruyff, und bei Ajax, wenn man über niederländische Trainer spricht, zum Beispiel über Peter Bosz, den aktuellen Trainer des BVB. Weltweit gibt es ja die unterschiedlichsten Arten von Trainer, es gibt junge und alte, offensive und defensive, es gibt Assistenz- und Interimstrainer. Und Bosz, 54, verkörpert im Moment wohl jene Art von Trainer, die man am wenigsten gern ist: Er wirkt wie ein Trainer auf Abruf.

"Nein", antwortete Bosz am Freitag auf die Frage, ob ihm die Vereinsführung vor dem Revierderby gegen Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr) eine Art Ultimatum gestellt habe. "Mit dieser Frage laufen Sie bei mir ins Leere", antwortete auch Geschäftsführer Aki Watzke, als einer wissen wollte, ob der Job des Trainers gefährdet sei. Und Sportchef Michael Zorc überzeugte ebenfalls mit einem tadellosen Ausweichmanöver: "Natürlich wissen wir um unsere Situation, wir sind ja nicht von der Welt abgeschottet." Das Derby sei aber eine Chance, "die Stimmung wieder zu drehen".

Aus 54 Jahren Bundesliga weiß man allerdings: Genau so hört es sich an, ein Trainer auf Abruf zu sein. Von den vergangenen neun Spielen hat Bosz' BVB nur eines gewonnen, im Pokal beim Drittligisten Magdeburg, und die Ergebnisse waren nur das eine Problem. Das andere Problem war die Art und Weise, wie diese Ergebnisse hergestellt wurden. Bosz ließ seine Elf so fundamentalistisch vorwärts verteidigen, wie man das als Holländer womöglich tun muss; und als seine Elf ein ums andere Mal auf die immer gleiche Weise ausgekontert wurde, fing Bosz in der Not an, den Stil ein wenig zu variieren. Mit dem Ergebnis, dass der BVB zuletzt gar keinen Stil mehr spielte, aber weiterhin verlor.

Als Peter Bosz im Sommer in Dortmund vorgestellt wurde, war viel die Rede davon, dass er Anfang 2016, kurz vor Johan Cruyffs Tod, eine Woche lang mit ihm konferiert hatte, in Tel Aviv, wo Johans Sohn Jordi Manager war. "Ich habe eigentlich nur zugehört und dabei so viel gelernt, dass es für die nächsten zehn Jahre reicht", erzählte Bosz. Es ist kurios: Niemand bezweifelt, dass Bosz ein guter Trainer mit einer präzisen Vorstellung vom Spiel ist, und man ahnt, dass dieses Spiel im Idealfall das schönere, quasi moralisch überlegene ist. Und doch könnte sich Bosz, falls er das Derby nicht gewinnt, in eine lange Liste eintragen: in die Liste der niederländischen Trainer, die ihr Versprechen in der Bundesliga nicht eingelöst haben.

Insgesamt 17 niederländische Trainer hat es seit 1963 in der Bundesliga gegeben, die Niederländer stellen hinter den Deutschen die größte Gruppe an Übungsleitern, die deutsche Erstligisten trainiert haben. In keiner der großen Ligen Europas haben es so viele Niederländer probiert wie in Deutschland. In Spanien gab es neun, in England ebenso viele, in Italien durften sich gerade mal zwei versuchen. Die Titelbilanz liest sich, gemessen am Ruf und Selbstverständnis der niederländischen Schule, ausgesprochen karg. In Italien scheiterten Clarence Seedorf und Frank de Boer krachend; auch in England schafften Ruud Gullit, Guus Hiddink und Louis van Gaal keinen Meistertitel. In Deutschland wurde Huub Stevens immerhin mit Schalke Uefa-Cup-Sieger und für vier Minuten und 38 Sekunden Meister, allerdings gab Stevens stets das Gegenteil des klassischen Oranje-Fußballs in Auftrag. Er ließ radikal rückwärts verteidigen.

Ansonsten erlebte die Liga gemütliche Niederländer (van Marwijk, Jol), wilde Niederländer (Verbeek, Moniz), gepflegte Niederländer (Jonker, Rutten) sowie den stets seltsamen Dick Advocaat. Aber wirklich Spuren hat nur Louis van Gaal hinterlassen, und das weniger, weil er mit dem FC Bayern eine Meisterschaft errang, die länger als vier Minuten anhielt. Er hat in München einen - niederländisch geprägten - Spielstil hinterlassen, den Jupp Heynckes erst schärfen und Pep Guardiola dann in die Moderne übersetzen konnte.