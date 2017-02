7. Februar 2017, 09:03 Uhr Paris Saint-Germain Julian Draxler - befreit vom bösen Zauber









Feedback

Anzeige

Julian Draxler erholt sich in Paris von seinem gescheiterten Engagement beim VfL Wolfsburg.

Der Nationalspieler ist bei Saint-Germain eine wichtige Kraft - endlich kann er sein Potenzial zeigen.

Wenn sein alter Klub nun im Pokal gegen Bayern antritt, verdeutlicht sich, warum Draxler Wolfsburg verließ.

Von Carsten Scheele

Das Allerschönste an Paris sind für Julian Draxler vermutlich weder Notre-Dame noch die Seine, sondern das, was in den französischen Zeitungen über ihn geschrieben steht. "Glänzend", "bemerkenswert" - das sind die Attribute, die Draxler, in den Gazetten über sich lesen darf. Ein Lob hier, eine Adelung für seine Leistungen dort. Für die Journalisten des Parisien ist der deutsche Nationalspieler "jetzt schon der Liebling der Fans".

Draxlers Leben hat sich grundlegend gewandelt. Der 23-Jährige lebt nun in einer echten Großstadt, es ist "aufregend", wie er sagt. Auch das Fußballspielen macht wieder Spaß. Anders als zuvor beim VfL Wolfsburg oder Schalke 04, wo er unter der fußballerischen Mittelmäßigkeit so sehr litt. Bei Paris Saint-Germain spielt er um die Meisterschaft mit, steht in der Champions League im Achtelfinale - und schießt wieder Tore, ziemlich schöne sogar.

Zweimal traf er kürzlich beim Achtelfinaleinzug von PSG im französischen Pokal bei Stade Rennes. Allein das erste Tor war bemerkenswert: Mit der Hacke nahm Draxler einen langen Pass von Thiago Motta an, umringt von Gegenspielern lief er auf das Tor zu; als er den Torwart erreichte, überlupfte er diesen. "Mit ihm zu spielen, ist ein Genuss", so das Urteil seines Teamkollegen Hatem Ben Arfa. Am vergangenen Wochenende gewann Draxler mit Saint-Germain dann 3:1 in Dijon - der Deutsche spielte durch.

"Ganz sicher die richtige Entscheidung"

Anzeige

In Wolfsburg war dagegen alles anders. 2015 wurde Draxler als Ersatz für den zuvor überragenden Kevin De Bruyne geholt, konnte diese Erwartungen aber nie erfüllen. Dass er im Wolfsburger Spiel als Zehner eine Rolle zugedacht bekam, die er zwar selbst forderte, die ihm aber nicht lag, ist die eine Sache. Die andere ist, dass Draxlers Motivation nach seinem geplatzten Wechsel im Sommer arg litt und er sich nach Meinung der Fans nicht mehr vollends reinhängte.

In seinen letzten Wochen beim VfL bekam er den Frust der Anhänger richtig ab. Als Draxler den Klub für 40 Millionen Euro in Richtung Paris verließ, riefen sie ihm "Lustlos-Profi" oder "Söldner" hinterher. "Liebling der Fans" war er nie.