5. April 2018, 18:37 Uhr Olympique Marseille Ein Team gegen den Rest des Landes

Olympique Marseille ist der letzte Vertreter Frankreichs im Europapokal - nicht etwa die höher gehandelten Paris oder Monaco.

Beim Spiel in Leipzig muss die südfranzösische Mannschaft allerdings wegen einer Strafe auf ihre Fans verzichten.

Von Oliver Meiler

Es gibt Namen, bei deren Nennung eine ganze Welt anklingt. Marseille ist so einer. Das mag auch am Hafen liegen, dieser formidablen und auch etwas verruchten Rampe in ein neues Leben, begleitet vom Gedröhne des Schiffshorns. Die Kapitale Südfrankreichs ist wahrscheinlich die unfranzösischste aller französischen Städte. Sie ist auch und nicht zu knapp maghrebinisch, komorisch, italienisch, spanisch, senegalesisch und vor allem korsisch, was streng genommen natürlich auch französisch ist, aber doch ganz anders.

Vor allem aber ist Marseille olympisch, von Olympique Marseille. Der Fußballverein ist der größte gemeinsame Identitätsstifter dieser Stadt mit ihren vielen sozialen Widersprüchen und kulturellen Überlagerungen, so etwas wie eine Religion jenseits der Religionen. Solche Dinge sagt man ja schnell mal so daher. In Marseille ist es tatsächlich so. Und das Stade Vélodrome, das Stadion am Knie der lang gezogenen Avenue du Prado, dient als Tempel.

Nach Leipzig dürfen die Fans aber nicht mit

Vielleicht ist die Begegnung im Viertelfinal der Europa League gegen das oft als retortenhaft beschriebene Red Bull Leipzig auch deshalb eine besondere. Kein Verein in Frankreich hat mehr und fiebriger leidende Fans als OM, manchmal übertreiben sie es auch und werden bestraft. Zum Hinspiel nach Leipzig dürfen sie nicht fahren, weil es im Achtelfinale gegen Athletic Bilbao Probleme mit der baskischen Polizei gab und der europäische Verband Uefa sie danach mit einer Sperre belegte. OM - das ist auch ein politisches Statement gegen den Rest des Landes, der immer etwas mitleidig lächelt über Marseille. Das äußert sich in Rivalitäten mit Lyon und Paris, den reichen Städten weiter nördlich.

In der Meisterschaft stehen die Marseillais gerade auf dem dritten Rang, hinter PSG und AS Monaco, vor Olympique Lyon. Wenn es so bliebe, wäre man ganz zufrieden. Der dritte Platz der Ligue 1 bietet die Chance, es über die Qualifikationsrunde in die Champions League zu schaffen. Da werden Erinnerungen wach, es sind nicht nur ruhmreiche. Es gab einmal eine Zeit, da war OM eine Macht, man gewann Titel in Serie und die bislang einzige Champions League eines französischen Vereins überhaupt. 1993 war das, in München, 1:0 gegen den AC Mailand. Ein Kopfballtor von Basile Boli in der 43. Minute. Seither lautet einer der Slogans des Vereins so: "À jamais les premiers". Für immer die Ersten.

Damals wurde der Verein vom Geschäftsmann Bernard Tapie angeführt, dem zwischenzeitlich auch die Firma Adidas gehörte. Eine flamboyante Figur, ein Prahler und Protzer, ausgerechnet aus Paris. Doch in Marseille liebten sie ihn, weil er den Verein groß machte. Dann kam heraus, dass dabei nicht alles sauber lief, dass auch geschmiert wurde. Tapie musste ins Gefängnis, der Verein wurde zwangsrelegiert. An die alte Glorie konnte OM seither nie mehr anknüpfen. Der Klub wechselte mehrmals die Hand. Seit zwei Jahren gehört er nun dem Amerikaner Frank McCourt, dem früher mal das Baseballteam L. A. Dodgers gehörte.