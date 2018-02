20. Februar 2018, 08:33 Uhr Zeitplan in der Übersicht Das bringt der Tag

Nordische Kombination: Eric Frenzel peilt im Einzel von der Großschanze sein zweites Gold in Pyeongchang an. Der Olympiasieger von der Normalschanze gehört neben dem sechsmaligen Weltmeister Johannes Rydzek und dem Japaner Akito Watebe zu den großen Favoriten. Auch mit den Norwegern Jörgen Graabak, der vor vier Jahren in Sotschi triumphiert hatte, und Jan Schmid ist zu rechnen. Das Springen beginnt um 11 Uhr deutscher Zeit, um 13.45 geht es dann weiter mit dem Langlauf über zehn Kilometer - beides selbstverständlich im SZ-Liveticker.

Biathlon: Die deutschen Biathleten wollen das nächste Edelmetall holen. Nach sechs Medaillen in den Einzelwettbewerben geht das deutsche Team in der Mixed-Staffel als Topfavorit an den Start. Schon bei der WM im Vorjahr haben die Athleten um Laura Dahlmeier Gold gewonnen. Und die gute Nachricht: Nach kurzer Unklarheit, startet Dahlmeier am Dienstag und könnte damit ihr Gold-Triple perfekt machen. Die schlechte: Dafür fehlt Simon Schempp kurzfristig wegen akuter Halsschmerzen. Das Quartett komplettieren Vanessa Hinz als Startläuferin, Erik Lesser an Position drei und Arnd Peiffer als Schlussläufer. Über 2x6 und 2x7,5 km ist das deutsche Team gemeinsam mit Norwegen trotzdem der Top-Favorit auf den Olympiasieg. Zum erweiterten Kreis der Medaillenaspiranten zählen zudem Frankreich um seinen Doppel-Olympiasieger Martin Fourcade, die in Pyeongchang erstaunlich starken Schweden und Italien. Der SZ-Liveticker startet um 12.15 Uhr deutscher Zeit.

Eishockey: Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht es jetzt um alles: In den Playoffs kämpft das Team von Bundestrainer Marco Sturm gegen die Schweiz um den Einzug ins Viertelfinale. In der Runde der letzten Acht würde Weltmeister Schweden warten, gegen den Deutschland bereits in der Vorrunde nur knapp mit 0:1 verloren hat. Das Spiel beginnt um 13.10 deutscher Zeit im SZ-Liveticker.

Bob: Die deutschen Bobpilotinnen eröffnen im Zweier die Jagd auf Medaillen. Einen Tag nach dem Olympiasieg bei den Männern durch Francesco Friedrich wollen Stephanie Schneider, Mariama Jamanka und Anna Köhler die Euphorie im deutschen Team mitnehmen und sich in den ersten beiden von vier Durchgängen eine gute Ausgangslage verschaffen. Der erste Lauf beginnt um 12.50 deutscher Zeit, weiter mit dem zweiten Lauf geht es um 13.55 - ebenfalls im SZ-Liveticker.