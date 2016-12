24. Dezember 2016, 13:13 Uhr Olympia 2016 Wie verkauft man ein hingepfuschtes Olympiadorf?









Eine brasilianische Maklerin versucht tapfer, die angeblichen Luxuswohnungen im ehemaligen Athletendorf von Rio zu verkaufen. Ein Besichtigungstermin offenbart, wie abenteuerlich das Vorhaben ist.

Von Boris Herrmann , Rio de Janeiro

Anfang Dezember haben sie im hohen Rat des Internationalen Olympischen Komitees noch einmal auf das Sportjahr zurückgeblickt. Glaubt man den entsprechenden Verlautbarungen, dann herrschte breiter Konsens, dass es "eine wahrhafte Erfolgsstory" zu erzählen gibt. Nämlich diese: "Im Verlauf von 16 glorreichen Tagen wurden wir Zeugen von neuen Rekorden, persönlichen Bestleistungen, großen Emotionen und inspirierendem Sportsgeist, den nur die Olympischen Spiele erzeugen können." Die Spiele setzten demnach auch "neue Standards für nachhaltige Planung". Es geht tatsächlich um die Spiele von Rio de Janeiro.

Menschen neigen dazu, mit der Zeit das Schlechte zu verdrängen und das Gute zu überhöhen. Und sicherlich kann auch den Göttern des Olymps mal das eine oder andere Detail aus 16 glorreichen Tagen durchrutschen: ein grünes Schwimmbecken, ein russischer Dopingskandal, erstaunlich leere Ränge, von denen die anwesenden Sportsgeister eher uninspirierende Pfeifkonzerte abgaben, solche Kleinigkeiten. Alles in allem war es trotzdem ein schönes Fest. Gut vier Monate danach stellt sich in Rio aber die Frage, was mit den "neuen Standards für nachhaltige Planung" gemeint sein könnte.

Unter dem Fachausdruck "olympisches Vermächtnis" wurden den Bewohnern der Stadt in den zurückliegenden Jahren allerlei Wunder versprochen: friedliche Favelas, ein besseres Nahverkehrsnetz, eine saubere Guanabara-Bucht oder auch vier neue Schulen - errichtet aus der temporären Handballarena. Zum Weihnachtsfest 2016 lässt sich in Sachen Wunderheilung von Rio bilanzieren: In den Favelas wird so viel gemordet wie seit Jahren nicht mehr. Der Verkehr hat sich für ein paar Privilegierte verbessert und für die breite Masse im besten Fall nicht verschlechtert. In der Bucht schwimmen weiter mehr Mülltüten als Speisefische. In den öffentlichen Schulen streikt das Personal. Und die Handballarena oxidiert seit der letzten Schluss-Sirene an Ort und Stelle vor sich hin.

Ein konkretes Olympia-Vermächtnis gibt es trotzdem. Es ist sogar möglich, ein Stück davon zu kaufen. Ein Anruf unter (021) 3149-7000 genügt, schon hat man einen Besichtigungstermin. "Herzlich willkommen in Ihrem neuen Zuhause", steht an der Tür. Die Maklerin Luana führt an diesem Morgen eine Gruppe von Kauf-Interessenten durch eine Dreizimmerwohnung mit "Olympiaflair". Alles ist in bester Ordnung, hochwertig verarbeitet, bezugsfertig, in jedem Raum läuft ein Flachbildfernseher, in der Küche steht schon das Olivenöl bereit. "Bei uns kommt es auf die Details an", sagt Luana. Den Satz wird man sich merken müssen.

Die Maklerin berichtet von einem internationalen Nachhaltigkeitssiegel, von energiesparenden Aufzügen, hochwertigen Klimaanlagen, traumhaften Ausblicken auf die Umgebung, einer exquisiten Swimmingpool-Landschaft sowie von dem "realen Traum", ein Apartment zu erwerben, in dem schon olympische Medaillengewinner wohnten. So richtig real fühlt sich das aber nicht an. Die Führung findet in einem Modellnachbau einer Wohneinheit des ehemaligen Athletendorfes statt.

"It's so crazy cheap", freut sich der Interessent aus Los Angeles. Aber dann geht der Lift nicht

Zwischen 200 000 und 825 000 Euro soll eines jener 3604 Apartments kosten, die im August die Teilnehmer der Olympischen Spiele beherbergt hatten, zwei bis vier Zimmer, 85 bis 170 Quadratmeter. Ein investitionswilliger US-Amerikaner im Trikot von Los Angeles Galaxy sagt: "It's so crazy cheap!" Allerdings sagt er das, bevor er die echten Apartments gesehen hat.